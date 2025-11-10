«Máximas en ligero ascenso»: la Comunidad Valenciana inicia la semana con cambios en el tiempo

La Comunidad Valenciana inicia la segunda semana de noviembre con cambio en el tiempo. La AEMET ha confirmado la subida de las temperaturas en la provincia de Alicante en este lunes 10 de noviembre de 2025. «Temperaturas en ligero ascenso en el tercio sur», ha confirmado la Agencia Estatal de Meteorología sobre el tiempo en la Comunidad Valenciana. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre las temperaturas este lunes 10 de noviembre en las provincias de Alicante, Valencia y Castellón.

El otoño ya se está haciendo sentir en la Comunidad Valenciana después del ‘veroño’ de octubre y, a pesar del descenso de las mínimas en los últimos días, en las provincias de Alicante, Valencia y Castellón predominarán las temperaturas apacibles durante el día. Por ello, la AEMET ha confirmado para este lunes 10 de noviembre un ligero ascenso de las máximas en la provincia de Alicante, donde se llegará a los 24 ºC en Alicante y Elche durante las primeras horas de la tarde.

En la capital de la Costa Blanca, las mínimas bajarán hasta los 12 ºC durante las horas más frías de la noche. En el interior de la provincia se llegará a 8 ºC en Alcoy, donde se registrarán máximas de 20 ºC durante el día. «Cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas. No se descartan estratos bajos y brumas en puntos del litoral por la mañana. Temperaturas en ligero ascenso o sin cambios. Viento flojo variable con predominio de la componente oeste y, en el litoral, intervalos de viento del suroeste moderado», reza la previsión en la provincia de Alicante para este lunes 10 de noviembre.

En la provincia de Valencia las temperaturas también serán plácidas durante el día. En la capital se llegarán a los 22 ºC, mientras que en Gandía los termómetros alcanzarán los 23 ºC durante las primeras horas de la tarde. Las zonas más frías serán Requena (mínimas de 4 ºC) y Onteniente, donde se tocarán los 9 ºC de mínima durante la madrugada. La AEMET ha avisado sobre «viento flojo variable con predominio de la componente oeste y, en el litoral, aumentos ocasionales de intensidad».

Las zonas más frías de la Comunidad Valenciana están en la provincia de Castellón, donde se registrarán mínimas de 3 ºC en Morella. En Castellón la máxima será de 20 ºC con mínimas de 9 ºC durante la noche, mientras que en Vinarós la máxima será de 19 ºC y la mínima de 11 ºC. «Cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas. No se descartan estratos bajos y brumas en puntos del litoral por la mañana. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo variable», predice la AEMET.

Cambia el tiempo en la Comunidad Valenciana

Esta es la predicción del tiempo de la AEMET en la Comunidad Valenciana para este lunes 10 de noviembre:

