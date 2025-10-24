La AEMET confirma un giro drástico en el tiempo en la Comunidad Valenciana: «En descenso»

Bajan las temperaturas en la Comunidad Valenciana a partir de este viernes 24 de octubre. La AEMET ha rebajado el nivel de alerta por las fuertes rachas de viento que han golpeado las provincias de Alicante, Valencia o Castellón y también ha confirmado un descenso de las máximas en el litoral. Consulta todo lo que debes saber con respecto al tiempo en la Comunidad Valenciana para este viernes 24 de octubre.

Cambia el tiempo en la Comunidad Valenciana en un anticipo del bajón de temperaturas que se avecina para la última semana del mes de octubre. Después de una semana marcada por temperaturas superiores a 30 ºC y fuertes rachas de viento en el Mediterráneo, este viernes 24 de octubre supondrá un antes y un después con respecto al calor en Alicante, Valencia y Castellón. Bajan las temperaturas y, además, seguirán en descenso hasta la semana que viene.

«Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso; máximas en descenso en el litoral y con cambios ligeros en el interior», ha informado la AEMET sobre la bajada de temperaturas en la Comunidad Valenciana, que dirá adiós a los plácidos y milagrosos 30 ºC que han azotado en los últimos días la provincia de Alicante y Valencia.

Así que en la capital de la Comunidad Valenciana la máxima decretada para este viernes 24 de octubre es de 28 ºC con unas mínimas que llegarán hasta los 17 ºC durante la noche. En la localidad de Requena, la máxima tendrá un descenso mayor hasta los 22 ºC. En Castellón, la temperatura más alta será de 25 ºC y la mínima bajará hasta los 8 ºC en la localidad de Morella, donde todo hace indicar que se registrará el punto más frío de la Comunidad Valenciana.

En Alicante capital la máxima se quedará en 28 ºC y en Orihuela sí que se llegará hasta los 30 ºC. En Elche y Denia también llegarán hasta los 27 ºC en las horas puntas de la tarde. «Cielo con intervalos nubosos. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso; máximas en descenso en el litoral y con cambios ligeros en el interior. Viento flojo del oeste», ha pronosticado la AEMET.

La AEMET y el tiempo en la Comunidad Valenciana

La AEMET no ha avisado de fenómenos significativos con respecto al tiempo en la Comunidad Valenciana, pero sí ha avisado sobre posibles lluvias débiles y dispersas en el interior de la provincia de Castellón durante la tarde. La posibilidad superará el 50% en esta zona del norte de la Comunidad Valenciana. También hay alguna posibilidad de lluvia en el litoral norte de la provincia de Alicante.

La predicción del tiempo de la AEMET para la Comunidad Valenciana durante este viernes 24 de octubre:

Cielo con intervalos nubosos. No se descartan lluvias débiles y dispersas en el interior de Castellón por la tarde. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso; máximas en descenso en el litoral y con cambios ligeros en el interior. Viento flojo del oeste, con intervalos de intensidad moderada en el interior de Valencia en las horas centrales del día.