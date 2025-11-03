La AEMET confirma el «descenso generalizado» de las temperaturas en la Comunidad Valenciana

Cambio drástico en el tiempo en la Comunidad Valenciana. La AEMET ha confirmado el «descenso generalizado» de las temperaturas este lunes 3 de noviembre en las provincias de Alicante, Valencia y Castellón. La Agencia Estatal de Meteorología no ha descartado la aparición de precipitaciones débiles a primera hora en el litoral de la Costa Blanca. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre las temperaturas en la Comunidad Valenciana este lunes 3 de noviembre.

Después de un final de octubre marcado por las temperaturas ‘primaverales’, la Comunidad Valenciana inicia este mes de noviembre con cambio de tiempo y unas temperaturas más dignas del otoño. Este lunes 3 de noviembre la AEMET ha confirmado un «descenso generalizado» de las temperaturas en toda la Comunidad Valenciana.

En la provincia de Alicante, la máxima no pasará de 24 grados durante las horas de la tarde en la capital, bajando hasta 16 ºC la mínima durante la noche. Los termómetros caerán hasta los 11 ºC en el interior de la provincia, en la zona de Alcoy. «Cielo nuboso la primera mitad del día, tendiendo a poco nuboso por la tarde. Probables brumas y bancos de niebla locales por la mañana en el interior. No se descartan precipitaciones débiles y aisladas a primeras horas. Temperaturas en descenso generalizado. Viento flojo de componente este», ha informado la AEMET en su predicción del tiempo.

En Valencia la máxima será de 22 ºC y la mínima de 14 ºC durante la noche. Más bajarán las temperaturas en Requena, donde se llegará a una mínima de 7 ºC durante las horas más frías de la noche. «No se descartan precipitaciones débiles y aisladas en la mitad sur a primeras horas. Probables brumas y bancos de niebla locales por la mañana en el interior de la mitad sur», ha dicho la AEMET en un comunicado publicado en su página web.

Más frío hará en Castellón, donde en el interior de la provincia se llegarán a mínimas de 6 ºC durante la noche en la zona de Requena. «Cielo poco nuboso. Temperaturas en descenso generalizado. Viento flojo de componente oeste, ocasionalmente moderado en el interior del norte de Castellón a primeras horas», ha dicho la AEMET.

La predicción de la AEMET con respecto al tiempo en la Comunidad Valenciana para este lunes 3 de noviembre es la siguiente:

