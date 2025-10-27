Cambio de las temperaturas en la Comunidad Valenciana: «Mínimas en descenso»

Cambias las temperaturas en la Comunidad Valenciana. La AEMET ha confirmado un descenso de las mínimas en las provincias de Alicante, Valencia y Castellón para este lunes 27 de octubre. En su predicción diaria, la Agencia Estatal de Meteorología también ha descartado la aparición de precipitaciones, que sí se dieron durante la jornada del domingo. Consulta todo lo que debes saber sobre el tiempo en la Comunidad Valenciana para este lunes 27 de octubre.

El otoño ya ha quedado instalado definitivamente en la Comunidad Valenciana en esta última semana de octubre. Después de una pasada semana con temperaturas superiores a 30 ºC a la vera del Mediterráneo, en este lunes 27 de octubre bajarán las temperaturas mínimas en las provincias de Alicante, Valencia y Castellón. La AEMET ha confirmado unas «máximas en ascenso, salvo en Alicante y litoral norte de Castellón, donde habrá cambios ligeros», y también «temperaturas mínimas en descenso» en todo el territorio valenciano.

Las temperaturas más bajas de toda la Comunidad Valenciana estarán en la provincia de Castellón, donde en la capital se llegará a una máxima de 22 ºC con mínimas de 11 ºC durante la noche. Como suele ser habitual, en el interior del territorio los termómetros bajarán, llegando a los 4 ºC en Morella durante las horas más frías de la noche. «Viento flojo a moderado del noroeste en la mitad norte, con alguna racha muy fuerte en el interior de la zona de madrugada, rolando a sureste flojo por la tarde», ha dicho la AEMET sobre el tiempo en esta Comunidad Valenciana.

En la provincia de Valencia también caerán las temperaturas hasta los 7 ºC, que se registrarán en Requena durante la noche. En Valencia capital, la máxima será de 24 ºC y la mínima de 14 ºC. «Intervalos nubosos tendiendo a poco nuboso», ha sentenciado la AEMET.

Como ya sucedió durante la jornada del domingo, en Alicante las temperaturas máximas también caerán hasta los 25 ºC, con mínimas de 16 ºC durante la noche. En Alcoy, en el interior de la provincia, la mínima será de 13 ºC durante la noche y la máxima durante la tarde de 21 ºC. «Nuboso tendiendo a intervalos nubosos. Temperaturas mínimas en descenso ligero; máximas en ascenso ligero en el litoral norte, y en el resto sin cambios o en ligero descenso», predice la AEMET en su página oficial.

Las temperaturas en la Comunidad Valenciana

La AEMET también ha avisado que no habrá fenómenos significativos con respecto al tiempo en la Comunidad Valenciana para este lunes 27 de octubre. Esta es la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología:

Intervalos nubosos en la mitad sur, tendiendo a poco nuboso, y poco nuboso o despejado en el resto. Temperaturas mínimas en descenso; máximas en ascenso, salvo en Alicante y litoral norte de Castellón, donde habrá cambios ligeros. Viento moderado del noroeste en el norte de Castellón y flojo de componente oeste en el resto, rolando a componente este, flojo, por la tarde.