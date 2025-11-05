La AEMET avisa de un fenómeno atmosférico inesperado en la Comunidad Valenciana

La Comunidad Valenciana sigue en su transición hacia las temperaturas clásicas del otoño y durante esta primera semana de noviembre las temperaturas seguirán estabilizadas a la baja. Después de un fin de octubre con sol y termómetros en alza, las provincias de Alicante, Valencia y Castellón empiezan a sentir el tiempo de estas épocas del año. Consulta en este artículo cuál será el tiempo y la predicción de la AEMET con respecto a la Comunidad Valenciana este miércoles 5 de noviembre.

Las nubes serán protagonistas este miércoles 5 de noviembre en la Comunidad Valenciana, según la AEMET, que ha informado a través de su página oficial que habrá «cielo poco nuboso con intervalos de nubes bajas por la mañana, aumentando a nuboso por la tarde». La Agencia Estatal de Meteorología también ha avisado sobre la intensidad del viento en la provincia de Castellón durante las horas de la tarde.

«Viento flojo de dirección variable a primeras horas, tendiendo a componente este al mediodía, con aumentos ocasionales de intensidad en el norte de Castellón», ha dicho en su predicción. En esta provincia se tocarán los 23 ºC en la capital con 17 ºC de mínima durante la noche, mientras que en el interior los termómetros bajarán de los 10 ºC.

En la provincia de Alicante las máximas serán de 24 ºC en la capital, Elche, Orihuela o Denia. La mínima en el interior estará en 9 ºC en Alcoy. Las temperaturas mínimas también subirán en Alicante ciudad, donde se llegará a los 16 ºC en las horas más frías de la noche. «Cielo poco nuboso por la mañana, aumentando a nuboso por la tarde. Por la mañana, se esperan nubes bajas, brumas y bancos de niebla en el interior, que tenderán a disiparse durante el día. Temperaturas con cambios ligeros. Viento flojo de dirección variable a primeras horas, girando a componente este al mediodía», ha dejado claro la AEMET en su predicción del tiempo.

En la provincia de Valencia, la AEMET ha avisado de «temperaturas mínimas en ascenso en la mitad norte y con pocos cambios en el resto» y «máximas con cambios ligeros». Así que en la capital se llegará a los 23 ºC con mínimas de 13 ºC, mientras que en el interior de la provincia, en Requena, la mínima será de 8 ºC durante las horas más frías de la noche.

El viento aparece en la Comunidad Valenciana

Esta es la predicción del tiempo realizada por la AEMET sobre el tiempo en la Comunidad Valenciana para este miércoles 5 de noviembre:

