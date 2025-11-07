Giro radical en el tiempo en la Comunidad Valenciana: lluvias y bajan las temperaturas

Otro día inestable en lo que respecta al tiempo en la Comunidad Valenciana. La AEMET ha confirmado que este viernes 7 de noviembre será un día nuboso y no se descartan precipitaciones débiles a últimas horas del día. En su predicción, la Agencia Estatal de Meteorología también ha confirmado el descenso de las temperaturas mínimas durante la noche. Consulta el tiempo en la Comunidad Valenciana para este viernes 7 de noviembre y la posibilidad de lluvias en las provincias de Alicante, Valencia y Castellón.

El fin de semana se esperan lluvias en la Comunidad Valenciana y la AEMET ha confirmado que el tiempo comenzará a mutar a la vera del Mediterráneo en las primeras horas de la tarde, donde llegarán las nubes a la provincia de Alicante, Valencia y Castellón. Esto desembocará en posibles lluvias a las últimas horas del día que se quedarán hasta la jornada del sábado, donde todo hace indicar que las precipitaciones volverán a ser protagonistas.

«Cielo poco nuboso aumentando a partir de mediodía a nuboso. No se descartan precipitaciones débiles en el interior a últimas horas del día», ha confirmado la AEMET en su predicción sobre las posibles lluvias en la Comunidad Valenciana. Entre las 18.00 horas y las 24.00 horas, la AEMET predice una probabilidad de lluvia del 95% en el interior de la provincia de Castellón, un 80% en Valencia o un 65% en Alicante. Así que todo hace indicar que lloverá durante la noche en la Comunidad Valenciana.

La AEMET también ha adelantado el descenso de las temperaturas mínimas, que pueden caer hasta los 4 ºC en las horas más frías de la noche en el interior de la provincia de Valencia. Hasta los 3 ºC se irán los termómetros en el interior de Castellón. Por lo que respecta a Alicante, la mínima estará en Villena, donde se llegará a una mínima de 5 ºC durante la noche. Las máximas durante el día serán de 23 ºC en Alicante y Valencia.

Lluvias en la Comunidad Valenciana

La predicción de la AEMET con respecto al tiempo en la Comunidad Valenciana para este viernes 7 de noviembre es la siguiente:

Cielo poco nuboso aumentando a partir de mediodía a nuboso. No se descartan precipitaciones débiles en el interior a últimas horas del día. Temperaturas mínimas en ligero descenso o sin cambios; máximas en ligero ascenso en el norte de Valencia y con cambios ligeros en el resto. Viento flojo de componente oeste en general, con aumentos ocasionales de intensidad a moderado.