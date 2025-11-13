Las temperaturas siguen en ascenso en la Comunidad Valenciana: confirmado por la AEMET

Las temperaturas siguen en ascenso en la Comunidad Valenciana. La AEMET ha confirmado el aumento de las temperaturas mínimas en las provincias de Alicante, Valencia y Castellón para este jueves 13 de noviembre. La Agencia Estatal de Meteorología también ha informado de «intervalos nubosos con nubes de tipo bajo y brumas en Valencia y Castellón». Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre las temperaturas en la Comunidad Valenciana para este jueves 13 de noviembre.

El veranillo de San Miguel sigue instalado en la Comunidad Valenciana a mediados de noviembre. La AEMET ha confirmado otra subida de las temperaturas para este jueves 13 de noviembre, especialmente en la provincia de Alicante. Las máximas en la capital llegarán hasta los 24 ºC con mínimas de 14 ºC durante la noche y también se llegarán a estas máximas durante la tarde en Elche u Orihuela. En Alcoy, en el interior de la provincia, se llegará a los 23 ºC y las mínimas durante la noche serán de 12 ºC.

En Valencia también se llegará a una máxima de 23 ºC y las mínimas subirán hasta los 13 ºC durante la noche. En el interior, las mínimas también llegarán a los 10 ºC y las máximas se quedarán en 18 ºC. La AEMET también ha avisado de «intervalos nubosos con nubes de tipo bajo y brumas». «Temperaturas mínimas en ascenso; máximas con pocos cambios, salvo ascensos locales en el litoral y descensos locales en las zonas más interiores», dice la Agencia Estatal de Meteorología en su predicción.

Máximas y mínimas también irán en aumento en Castellón, donde se tocarán los 24 ºC en la capital y los termómetros sólo bajarán hasta los 13 ºC durante la noche. «Intervalos nubosos con nubes de tipo bajo y brumas. Temperaturas mínimas en ascenso; máximas con pocos cambios, salvo ascensos locales en el litoral sur y descensos locales en las zonas más interiores. Viento flojo de componente este en el interior y de dirección variable en el litoral, tendiendo a noreste en las horas centrales», dice la AEMET en su predicción sobre Castellón.

La AEMET confirma la subida de temperaturas

La AEMET no ha avisado de fenómenos significativos para este jueves 13 de noviembre, otro día de temperaturas apacibles en la Comunidad Valenciana. La predicción de la Agencia Estatal de Meteorología es la siguiente:

Intervalos nubosos con nubes de tipo bajo y brumas en Valencia y Castellón, y cielo poco nuboso con nubosidad alta en Alicante. Posible polvo en suspensión. Temperaturas mínimas en ascenso; máximas con pocos cambios, salvo ascensos locales en el litoral central y descensos locales en las zonas más interiores. Viento flojo de componente este en el interior y de dirección variable en el litoral, tendiendo a noreste en las horas centrales.