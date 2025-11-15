Jannik Sinner y Álex de Miñaur se enfrentan éste sábado 15 de noviembre en las semifinales de las ATP Finals 2025, un encuentro del que saldrá el primer finalista del torneo. El ganador se. medirá en la final al vencedor de la manga en la que se enfrentan Carlos Alcaraz y Felix Auger-Aliassime, por lo que todo el mundo está pendiente de lo que ocurra hoy en Turín. A continuación te contamos a qué hora es el partido entre Jannik Sinner y Álex de Miñaur y dónde ver en directo por TV y en streaming online la semifinal de las ATP Finals 2025.

Horario del Jannik Sinner – Álex de Miñaur

Jannik Sinner y Álex de Miñaur se verán las caras éste sábado 15 de noviembre a partir de las 14:30 horas y el partido se podrá seguir en directo por televisión a través de Movistar+ en el canal #Vamos -dial 7- y en Movistar+ Deportes 2 -dial 64-. Además se podrá seguir en streaming online a través de Disney+.

Cuándo juega Alcaraz las semifinales de las ATP Finals

Carlos Alcaraz ya se ha plantado en las semifinales de las ATP Finals 2025 y se tendrá que enfrentar al canadiense Felix Auger-Aliassime en el Inalpi Arena de Turín. El murciano arrancó su participación en este torneo donde están los mejores tenistas del planeta ganando a Álex de Miñaur por 7-6 y 6-2. En el segundo partido de la fase de grupos superó a Taylor Fritz por 6-7, 7-5 y 6-3 en un encuentro épico, mientras que cerró esta fase también con triunfo, esta vez ante Lorenzo Musetti al imponerse por 6-4 y 6-1.

La organización ha programado este emocionante Carlos Alcaraz – Auger-Aliassime que corresponde a las semifinales de las ATP Finals 2025 para este sábado 15 de noviembre. El choque entre el tenista murciano y el canadiense está fijado para que comience en el horario de las 20:30 horas, una menos en las Islas Canarias, y debería comenzar de manera puntual en el Inalpi Arena.

Horario del Carlos Alcaraz vs Auger-Aliassime en las ATP Finals 2025

La temporada está llegando a su fin y Carlos Alcaraz espera despedirse con un título en un año en el que no empezó con buen pie, ya que Novak Djokovic se lo cargó en los cuartos del Open de Australia. También perdió en las semifinales de Indian Wells y en su debut en Miami y en Tokio, además de caer en las finales de Wimbledon y del Trofeo Conde de Godó. Lo que hay que destacar son la cantidad de títulos que se ha llevado, ya que se coronó en Róterdam, Queen’s y Tokio, además de en los Masters 1000 de Roma, Montecarlo y Cincinnati. No hay que olvidarse de los dos Grand Slam que conquistó: Roland Garros y el US Open.

Este frenético Carlos Alcaraz – Auger-Aliassime de las semifinales de las ATP Finals 2025 se jugará este sábado 15 de noviembre. Estos dos tenistas se han enfrentado en siete ocasiones, cayendo cuatro del lado del murciano y tres para el canadiense. De hecho, los últimos cuatro duelos en los que se han visto las caras han sido para el de El Palmar, por lo que espera poder conseguir su quinta victoria consecutiva en estas semifinales.

Dónde ver a Carlos Alcaraz en las ATP Finals 2025 gratis por TV y online en vivo

Movistar+ fue el medio de comunicación que compró los derechos televisivos para retransmitir en exclusiva en nuestro país los diferentes partidos que se jueguen en este torneo que se está celebrando en Turín, Italia. Este Carlos Alcaraz – Auger-Aliassime se podrá ver en directo por televisión a través de los canales de Movistar+ Plus, Vamos o Movistar Deportes. Los dos primeros están incluidos en el paquete básico de esta plataforma de pago, mientras que el tercero de ellos forma parte del paquete que incluye las diferentes modalidades deportivas.

Además, todos aquellos amantes de este deporte y seguidores del tenista murciano que quieran ver este partidazo de las semifinales de las ATP Finals 2025 Carlos Alcaraz – Auger-Aliassime podrán seguirlo en directo en streaming y en vivo online mediante la aplicación de Movistar+. Esta app se puede descargar en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs. Este medio también pondrá a disposición de sus clientes su página web para que accedan con un PC. También estará Tennis TV, pero hay que recordar que es de pago y habrá que estar suscrito para disfrutar de este torneo.

Por otro lado, como es habitual, en la web de OKDIARIO encontrarás la mejor información sobre todo lo que suceda en la fase final de las ATP Finals 2025, donde estamos realizando una cobertura especial desde el país transalpino. Narraremos en directo y en vivo online juego a juego este Carlos Alcaraz – Auger-Aliassime de semifinales y una vez concluya el choque publicaremos la crónica y compartiremos las reacciones relevantes que se produzcan en el Inalpi Arena.

Dónde escuchar por radio el Carlos Alcaraz – Auger-Aliassime de las ATP Finals 2025

Todos los aficionados que no puedan ver por televisión en directo ni en streaming y en vivo online este partido de semifinales de las ATP Finals 2025 deben saber que podrán escucharlo gratis por la radio. Emisoras como Cope, la Ser, Radio Marca, RNE u Onda Cero conectarán con el Inalpi Arena para contar todo lo que esté sucediendo en este importantísimo Carlos Alcaraz – Auger-Aliassime.