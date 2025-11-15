Ni Labrador ni Beagle: la raza de perro más cariñosa según los científicos

Las razas de perros más cariñosas siempre han generado una gran fascinación, ya que muchos propietarios buscan una mascota que sea amorosa y leal. Aunque el Golden Retriever ha sido durante mucho tiempo el mejor ejemplo de perro cariñoso, un estudio reciente ha revelado algo sorprendente. Según un equipo de investigadores de la Universidad de Helsinki, el Bichón Maltés ocupa ahora el lugar como la raza más cariñosa, desbancando al famoso Golden Retriever.

El Bichón Maltés, con su pequeño tamaño y su rostro adorable, es conocido no sólo por su ternura, sino también por su naturaleza afectuosa. Esta raza es compañera ideal para familias gracias a su comportamiento amigable y su tendencia a ser muy sociable. A menudo se describe como un perro que siempre busca estar cerca de su dueño, mostrando un amor incondicional que lo convierte en una mascota perfecta para aquellos que buscan compañía.

La raza de perro más cariñosa

Además de ser un excelente perro de compañía, el Bichón Maltés tiene una personalidad alegre y juguetona, lo que lo hace adecuado tanto para familias con niños como para personas mayores que buscan un perro que les dé cariño. A diferencia de otras razas más grandes, que pueden necesitar más espacio o ejercicio físico, el Bichón Maltés se adapta perfectamente a vivir en casas pequeñas, siempre que reciba la atención y el cariño de sus dueños.

Historia

El Bichón Maltés es una de las razas más antiguas con una historia que se remonta a más de 2.000 años. Se cree que su origen se encuentra en la isla de Malta, en el mar Mediterráneo, de donde deriva su nombre.

A lo largo de los siglos, el Bichón Maltés fue muy apreciado por las élites debido a su pequeño tamaño, su pelaje sedoso y su naturaleza cariñosa. En la antigua Roma, por ejemplo, era una mascota popular entre la nobleza y se decía que se utilizaba como un perro de cama por su capacidad para mantener a sus dueños calientes. Durante la Edad Media, los mercaderes llevaron al Bichón Maltés a Europa, y su popularidad creció en todo el continente.

Características

En cuanto a sus características físicas, el Bichón Maltés es un perro pequeño, con un peso que generalmente oscila entre tres y cuatro kilos. Su pelaje largo y sedoso, de color blanco puro, es uno de sus rasgos más distintivos. Su cuerpo compacto y su cara redondeada, junto con sus ojos oscuros y expresivos, le dan un aire de ternura.

Es conocido por ser un perro muy sociable y amigable, siempre buscando la compañía humana y dispuesto a ofrecer amor y lealtad incondicional. Además, debido a su tamaño pequeño, el Bichón Maltés es ideal para vivir en apartamentos.

Cuidados

El Bichón Maltés es un perro que requiere mucha atención. Uno de los aspectos más importantes de su cuidado es su pelaje. Dado que su pelaje es largo y sedoso, hay que cepillarlo a diario para evitar que se enrede o se forme estopa. Los dueños deben estar dispuestos a dedicar tiempo al cuidado de su pelaje, de lo contrario, se puede volver muy complicado de manejar. Además, es recomendable llevar al Bichón Maltés a un peluquero canino para que le recorte el pelo de manera regular y se mantenga en buen estado.

Otro aspecto importante es su salud dental. Debido a su pequeño tamaño, los Bichones Malteses pueden ser propensos a problemas dentales, como la acumulación de sarro y enfermedades en las encías. Es recomendable cepillar sus dientes con frecuencia y proporcionarles juguetes masticables que ayuden a mantener sus dientes limpios y saludables.

En cuanto a la actividad física, el Bichón Maltés es una raza pequeña que no requiere grandes cantidades de ejercicio, pero disfruta de paseos cortos y de sesiones de juego con su dueño. Como perro muy sociable, también necesita interactuar constantemente con las personas y no se le puede dejar solo durante mucho tiempo, ya que puede desarrollar ansiedad por separación y adoptar comportamientos agresivos.

En lo que respecta a su alimentación, el Bichón Maltés debe ser alimentado con una dieta equilibrada que esté diseñada específicamente para razas pequeñas, y se deben evitar los alimentos que puedan ser dañinos para su sistema digestivo.

A lo largo de los años, la relación entre los seres humanos y los perros ha evolucionado, y hoy en día, las razas más cariñosas continúan demostrando su capacidad para crear lazos emocionales profundos con sus dueños. Aunque el Golden Retriever ha sido durante mucho tiempo el perro por excelencia cuando se trata de demostrar amor, estudios recientes, como el realizado por la Universidad de Helsinki, han desafiado esa percepción, colocando al Bichón Maltés en el primer puesto. Sin embargo, cabe recordar que, más allá de la raza, lo que realmente importa en un perro es su entorno y su educación.