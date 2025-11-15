Ana Peleteiro ‘ficha’ por MotoGP: dará el banderazo de la sprint

Ana Peleteiro será la encargada de dar el banderazo de la última sprint de MotoGP. Será en el GP de la Comunidad Valenciana este sábado cuando la atleta gallega ondee la bandera a cuadros tras la última vuelta de la carrera rápida. De esta manera, el campeonato pondrá punto y final al último sábado del año en un Gran Premio en el que tan sólo está en juego la tercera posición del Mundial.

Marco Bezzecchi y Pecco Bagnaia se juegan acompañar a los Márquez en el podio de los campeones. La sprint podría decidir esta tercera plaza, ya que el de Aprilia aventaja a su amigo en 35 puntos, y en caso de no perder 10 o más puntos asegurará dicha posición. Los problemas para el piloto de Ducati no acaban ahí, ya que Pedro Acosta podría arrebatarle la cuarta plaza. El Tiburón de Mazarrón se encuentra a 17 puntos del italiano. Esta cuarta plaza podría decidirse si Acosta se cayera y Pecco acaba entre los dos primeros.

MotoGP ha escogido a Ana Peleteiro como famosa responsable de ondear la bandera a cuadros que dará por finalizada esta sprint. La atleta gallega fue bronce en Tokio 2020, cuenta con otros tres bronces en los Mundiales, un oro y un bronce en el Europeo y dos oros y una plata en los Europeos de pista cubierta. Hace poco más de un mes, la española volvió a los entrenamientos después de perder al hijo que esperaba. Hoy disfrutará del último Gran Premio en su país, en España, en una carrera que echará el lazo a una temporada que ha visto a Marc Márquez volver a lo más alto.