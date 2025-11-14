Jack Miller ha comenzado mandando en el regreso a Valencia (1:30.382), seguido de Ai Ogura y Aleix Espargaró. Pero esos tiempos tienen trampa, porque los tres los hicieron con neumático nuevo en el último tramo del FP1. Eso sí, la Yamaha, la Honda y la Aprilia desbancaron de esta forma a las Ducati de Álex Márquez y Franco Morbidelli, que estuvieron arriba gran parte de la sesión.

Así terminó la primera tanda de entrenamientos libres, con una Yamaha como la moto más rápida. Cuarto fue Raúl Fernández. Pero, igual que los tres primeros, el español montó el neumático nuevo en las últimas vueltas para hacer el tiempo. Morbidelli acabó pasando al subcampeón del mundo de MotoGP para situarse como el más rápido de los que no habían montado el neumático nuevo. Fue en los últimos compases del FP1 cuando se produjo el sorpasso.

Álex Márquez terminó sexto, por delante de Joan Mir, séptimo, y Pedro Acosta, octavo. El compañero de equipo en Gresini del 73, Fermín Aldeguer, se cayó en los últimos compases de los primeros entrenamientos libres, su decimoquinta caída en 2025. El que no terminó con buenas sensaciones fue Francesco Bagnaia, que acabó en el puesto 21. Mucho tendrá que mejorar el piloto italiano si no quiere tener que pasar por la Q1 otro GP más. Aquí se está jugando el tercer puesto del Mundial junto a Marco Bezzecchi.

Tampoco acabó con buenas sensaciones Fabio Quartararo, que fue decimocuarto y entró a boxes diciendo que no con la cabeza. No le salen las cosas al de Yamaha, mientras Miller ha terminado con el mejor tiempo de la sesión con la moto japonesa. Eso sí, el australiano lo hizo con el neumático nuevo mientras que el Diablo se guardó ese juego para la Práctica de la tarde, donde está en juego el pase directo a la Q2. Por su parte, Jorge Martín, terminó último en su primera toma de contacto con la MotoGP tras la lesión.