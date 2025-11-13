Pedro Acosta: «Estamos apuntando muchos días al larguero, una tiene que entrar»

Pedro Acosta ha disparado muchas veces al larguero este año. Todos le preguntan una y otra vez ¿cuándo llegará la primera victoria en MotoGP? ¿Será en el GP de la Comunidad Valenciana? Es la pregunta del millón. Por méritos y por ganas no será. El Tiburón de Mazarrón lleva tiempo golpeando a la puerta, pero no consigue derribarla. Hasta tres veces ha sido segundo esta temporada en carrera, pero la victoria se le sigue resistiendo.

«Ojalá. KTM lo estuvo haciendo muy bien los últimos años aquí; Pol consiguió el primer podio de KTM aquí, crucemos los dedos. Tenemos que montarnos en la moto y ver cómo va todo. La KTM te puede sorprender en todo momento, para bien y para mal», dijo sobre si podría llegar esa primera victoria en el trazado valenciano de Cheste.

Al decirle que Pol Espargaró le ve ganando en Cheste, Pedro Acosta recurrió al fútbol para hacer un símil sobre su situación: «Ojalá pase lo que dice Pol. No he estado hablando mucho con Pol. Ya demasiado tenía él con el estrés que supone tener un fin de semana de MotoGP y más en Portimao, con toda la historia que tiene Pol allí. Estamos trabajando bien; yo estoy haciendo las cosas bien, no estoy cometiendo errores. Es verdad que algún día se me cruza un poco el día y me caigo, como me pasó en Malasia, pero creo que no se puede recriminar nada. Estamos apuntando muchos días al larguero; entonces, uno de estos tiene que entrar», indicaba.

Preguntado si sentía presión por esto, Acosta explicó: «Estamos chutando mucho a portería y le estamos dando muchas veces al palo. Una de estas tiene que rebotar la pelota. Desde que vine al Mundial, se me exigía que lo hiciera bien; quizá un poco más el segundo año, comparado con el primero, que venía sin que nadie me conociese, pero se me ha exigido siempre hacerlo bien. Lo normalizas mucho. Antes o después, llegará esta victoria. Estamos haciendo buen trabajo, creo que he mejorado mucho dentro del box y cómo trabajo dentro».

Respecto al test del próximo martes, el de KTM comentó que «no me espero nada del martes. Quiero centrarme en este fin de semana, hacerlo lo mejor que pueda, ojalá estar en el podio otra vez. Intentar luchar por la victoria, que, como en Portimao, estuve luchando y no sabe tan mal no conseguirla, porque estás luchando; no es como la del domingo, que estuve tercero y no luché por nada. Hay que tomárselo con calma y ojalá que las cosas sean diferentes. Me tengo que centrar en el fin de semana y ya vendrá el martes», soltó.

Preguntado por qué les falta para pelear con Aprilia y Ducati por la victoria en MotoGP, el Tiburón pidió mayores esfuerzos a KTM: «Falta que evolucione la moto, porque la moto no ha evolucionado en todo el año. Es verdad que un carenado nuevo nos ha podido ayudar un poco; un basculante nos ha podido ayudar un poco, pero no es una evolución eso. Tenemos que seguir trabajando. Es verdad que yo cambié la mentalidad mucho a mitad de año, creo que eso es lo que más me ha ayudado a ponerme en el sitio otra vez, pero necesitamos un paso más. Estamos nadando mucho para morir siempre en la orilla, como en Portimao. Pero Portimao fue la primera carrera en la que he recuperado tiempo al primero o al que estaba delante de mí a final de carrera. Estamos mejorando en ciertos aspectos, pero necesitamos un empujón de la fábrica».

Sobre la promesa de Dani Pedrosa de teñirse el pelo de naranja si consiguiera la ansiada victoria: «Ojalá. Y lo dijo él solo, ¿eh? Pero me tengo que subir a la moto, ver qué problemas tenemos y trabajar alrededor de los problemas. La KTM muchas veces te sorprende y hay problemas que no esperamos. Es no esperarse nada y trabajar alrededor de esos problemas inesperados», concluyó.

«El año que viene, Dios dirá lo que pasa. Sé lo que me falta, creo que sé lo que me limita y en qué dirección tengo que ir. Ojalá que se consiga aquí la victoria, pero tampoco es una cosa para volverse loco si no pasa», agregó el piloto murciano al ser preguntado si la victoria sería como una liberación de cara al año que viene, que sigue apretando a KTM para que traigan mejoras que les permitan acercarse a los de arriba.