Pedro Acosta: «Necesito que KTM me ayude más»

Pedro Acosta atendió a OKDIARIO desde el circuito de MotorLand Aragón en la previa del Gran Premio de Aragón de MotoGP. El Tiburón de Mazarrón habló abiertamente sobre su situación en KTM y la mala temporada que están teniendo en este 2025. Acosta quiere ganar el título de MotoGP y pide a la marca austríaca ayuda para volver a vivir grandes momentos como hicieron en Moto3 y Moto2.

El de Mazarrón está atravesando por un momento bastante delicado con KTM. Los problemas económicos que ha sufrido la marca han afectado a la evolución de la moto, y eso ha impedido al bicampeón del mundo poder luchar por estar entre los tres primeros esta temporada. Es por eso que el joven talento español asegura que no se puede establecer un objetivo personal para esta temporada. Pedro Acosta también repasa la situación de Jorge Martín y su estado físico tras anunciar su salida de Aprilia a final de temporada.

Pregunta.- Llega a Aragón, un circuito que se le ha dado bien en el pasado: doble podio el año pasado y victoria en 2022 en Moto2. ¿Tiene esperanzas de remontar un poco el vuelo aquí?

Respuesta.- Sí, claro. Al final ha sido un circuito que siempre he podido ir rápido, pero desde que venía en el Campeonato de España no, entonces hay que tomárselo con calma. Ojalá poder hacer una carrera parecida a la del año pasado, que estuvimos luchando por los podios. Es verdad que en la carrera nos costó un pelín más, pero estábamos detrás de Álex y de Pecco. Entonces, dentro de lo que cabe, estuvimos luchando por el top cinco, vamos a decir. Y bueno, creo que eso es el objetivo que nos tenemos que marcar, intentar estar lo más cerca del podio que se pueda. Estar en ese top cinco que creo que ahora mismo nuestro techo y poquito a poco remontar.

P.- Un GP de casa siempre es especial, y este más si cabe. El miércoles se empapó bien de la energía que transmite esta afición. ¿Esto le da un plus de motivación para afrontar el fin de semana, teniendo en cuenta las dificultades que están pasando este año?

R.- Bueno, siempre es bonito venir con dificultad y que el público te dé tanto cariño o de alguna manera verte tan envuelto con el público, digamos. Es verdad que cada GP de España es bonito, cada GP de España es importante, pero fue muy guay por el centro de la ciudad y por cruzar con el puente con la moto y ver tantísima gente cuando estaba en el escenario.

P.- ¿Han traído algo especial para esta carrera?

R.- Muchas ganas, muchas ganas.

P.- ¿Y aparte de las ganas?

R.- No.

P.- ¿Ve factible repetir el podio del año pasado?

R.- Todo depende de cómo estemos clasificando. El año pasado creo que hicimos una muy buena clasificación. Salimos segundos. Es verdad que fueron las condiciones extrañas que llovió por la noche, pero bueno, salimos segundos, nos pudimos enganchar al grupo de Marc, de Martín… Es verdad que luego se me fueron, pero el ritmo fue bastante bueno. Es verdad que de normal en las carreras largas estamos mejor que en las carreras cortas, pero creo que ese tiene que ser el objetivo, intentar luchar por el podio, estar lo más cerca que de él estando en el top cinco.

P.- Este año le noto como más apagado cuando habla, ¿ha perdido esa sonrisa que esbozaba cuando llegó a MotoGP o sigue con la misma que el primer día?

R.- Con las mismas ganas. Es normal que la sonrisa se vaya si en vez de estar luchando por podios cada fin de semana, luchando por quintos, luchando por cosas importantes, estás sufriendo para acabar sexta, como la carrera en Silverstone. Es normal que la sonrisa se vaya.

P.- ¿Ha cambiado en algo el Pedro del año pasado a este?

R.- Yo considero que tenía ya muchas temporadas buenas en el mundial detrás, el año que menos carrera había ganado, había ganado tres carreras y este año lo que te digo, estamos sufriendo todas las KTM, incluso para estar en el top cinco. Algo ha cambiado, al final yo lo pienso que estoy trabajando más que nunca y es cuando menos me están saliendo los resultados. A veces lo pienso en casa y digo ojalá el Pedro del año pasado se lo hubiera currado tanto como el Pedro de este año. Pero bueno, al final es parte, es parte del juego y es parte de la de una carrera deportiva.

P.- Ha dicho antes que perdió la paciencia en febrero. Eso suena duro e ¿implica, quizás, que ha tomado ya una decisión de qué camino a seguir de cara al año que viene?

R.- No, al final yo sigo teniendo contrato con KTM este año y el siguiente al final. Creo que KTM y yo hemos hecho cosas muy buenas juntos, muy importantes, como fue ganar ese primer Mundial de Moto3, como fue luchar por el Mundial de Moto2, como fueron los podios del año pasado. Pero necesito que ellos también me ayuden. Al final creo que yo me lo estoy currando cada día, estoy yendo a entrenar… Considero que soy un Pedro más completo que el del año pasado, pero no están saliendo los resultados, creo que necesito ayuda.

P.- ¿Y si esa ayuda no llega? Si la situación no cambia. ¿Se plantearía un cambio de aires?

R.- Bueno, al final lo que te digo, llevo aquí desde que tengo 14 años. Me ayudaron cuando nadie me quería, básicamente por el Mundial, y me dieron un sitio para correr. Necesito ayuda. No estoy pensando en qué va a pasar dentro de un año de dos. Estoy pensando en que necesito ayuda ahora. No dentro de tres meses.

P.- La situación económica en la que ha estado el equipo, la incertidumbre de si seguirían en el Mundial o no… ¿Ese runrún le ha afectado dentro de la pista?

R.- Bueno, al final tienes que hacerlo. Creo que KTM lo dejó muy marcado desde el primer día, que al final el programa de carrera estaba salvado. Estaba bien. Sigue siendo así. Al final, creo que cuando no depende de ti, tampoco merece la pena darle vueltas. Y como esto no influye al programa de carreras, que es lo que a mí me importa, tampoco era muy necesario pensar en eso.

P.- Le quería preguntar por Jorge, por toda la situación que ha vivido estas últimas semanas a Jorge. ¿Cómo está físicamente? ¿Ha podido hablar con él?

R.- A ver, no he hablado muchísimo con él, pero no fue fácil para él salir de la primera lesión, pero sobre todo salir de la segunda. Porque nueve costillas, que te pase una moto tan cerca de la cabeza… Jorge, siendo sincero, tuvo mucha suerte en Qatar, tuvo mucha suerte. Entonces creo que no hay que darle más vueltas a esa caída. He visto que estuvo en Aprilia All Stars, se le veía bien, se le veía contento.

P.- Da la sensación como que le ha cogido miedo o respeto a la Aprilia…

R.- Dudo mucho que Martín con todo el daño que se ha hecho, le coja miedo a una moto. Lo dudo mucho. Al final tenemos que recordar que fue uno que llegó a Portimao en su primer año de MotoGP, ahí se hizo mucho daño porque solo tienes que ver las imágenes. Volvió en Montmeló y cuatro carreras después creo que ganó su primera carrera de MotoGP. Martín, vamos a decirlo, a ver como te lo digo, no creo que sea un cagón en este sentido. Creo que es de los tíos más valientes que hay en la parrilla.

P.- Pero este tipo de caídas, igual, les genera un poco más de respeto hacia la moto por ser tan seguidas y tan duras, ¿no?

R.- El problema de las caídas, de las lesiones, es que te dejan cicatrices, digamos, y no cicatrices en el cuerpo, te dejan cicatrices en el subconsciente. Nunca es fácil salir de una cosa así. Pero es que solo tienes que ver su carrera. En el año que ganó el Mundial de Moto3 se rompió la mano en Brno y tuvo el problema de los tendones que no se le abría la mano. Llegó a Moto2 el primer año y se hizo daño. Llegó a Moto2 el año que tenía que ser campeón del mundo y se rompió los tobillos. Y ha sido campeón del mundo de MotoGP. No creo que le esté dando mucha vuelta a eso.

P.- ¿Qué objetivo se marca para este año?

R.- Bueno, vamos a empezar por esta carrera que este año va a ser muy larga.

P.- A largo plazo.

R.- Que la moto mejore.

P.- ¿Algún objetivo personal?

R.- ¿Objetivo personal? No se puede tener un objetivo personal ahora mismo.

P.- Por último, sé que no es muy futbolero, pero este fin de semana hay tres grandes eventos deportivos para Murcia: uno es Pedro Acosta en Aragón, el otro es Alcaraz en Roland Garros y, uno de los momentos más importantes para la ciudad, el Murcia se juega el ascenso a Segunda el sábado… ¿Cree que puede haber triple victoria? Del Murcia, Alcaraz y Acosta en Aragón.

R.- Es difícil que haya triplete.

P.- Bueno, aunque sea con un podio tontorrón suyo.

R.- Difícil. Pero sí, ¿por qué no? Como se junten todas las cosas…