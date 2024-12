El último gran deseo de Lewis Hamilton: entrar en MotoGP para salvar al equipo de Pedro Acosta

KTM se encuentra en una situación económica bastante delicada. Tanto es así que los acreedores le han pedido que abandone MotoGP, Moto2 y Moto3, pero la firma austríaca se niega a hacerlo. La crisis es cada vez más grande y afecta a más áreas de la marca, por lo que el runrún sobre su posible salida del Mundial va en aumento. Lewis Hamilton ha entrado en escena como posible salvador del equipo de Pedro Acosta.

Es bien sabido por todos que el siete veces campeón del mundo de Fórmula 1 lleva tiempo intentando meterse en el mundo de MotoGP. Durante la temporada que acaba de finalizar, el británico ya sondeó la posibilidad de invertir en el equipo de los Márquez, Gresini Racing. Desde el equipo nunca se pronunciaron y al final la escuadra italiana no cambió de manos, sigue siendo propiedad de Nadia Padovani.

Pero Hamilton no ha cesado en su interés de invertir en la categoría reina del motociclismo. Al ver la situación de una marca histórica como KTM, Hamilton ha decidido tenderles la mano e invertir en la escudería austríaca para que sigan dando guerra en el Mundial. El responsable de la firma, Pit Beirer, fue quien levantó la liebre al confirmar que ha habido contactos entre el piloto de F1 y KTM.

«Todo lo que puedo decir es que ha habido contactos con los representantes de Hamilton. Hemos tenido conversaciones interesantes», aseguró el alemán durante una entrevista en SpeedWeek. Los problemas económicos en los que está sumido la escudería de Austria ha provocado que lleguen a este momento en busca de financiación externa, y una solución podría ser la inversión del heptacampeón del mundo.

Tras el intento fallido de comprar Gresini, Hamilton ha vuelto a la carga para intentar meterse en el mundo de MotoGP. «No es un secreto que tiene interés en MotoGP y que está pensando en tener un equipo propio», dijo Beirer durante la entrevista. El propio Hamilton señaló hace un tiempo, cuando estuvo cerca de comprar el equipo de Nadia Padovani, que «siempre me ha gustado MotoGP, y no niego que estoy interesado por el potencial de crecimiento de este deporte. Cualquier cosa es posible».

Conflicto Monster-Red Bull

Lo cierto es que KTM ha realizado una gran inversión para el año que viene fichando a Bastianini y Viñales para el Tech3 y juntando a Acosta y Binder en el equipo oficial. Además, los cuatro tendrán exactamente la misma moto con las mismas prestaciones y mejores. El gran problema de esta negociación está en los patrocinadores. Lewis Hamilton es uno de los embajadores más importantes de Monster Energy, mientras que KTM tiene una alianza muy fuerte con Red Bull.

Las dos marcas de bebida energética mantienen una fuerte rivalidad dentro de su sector. De hecho, Marc Márquez ya ha tenido que desvincularse de Red Bull, uno de sus patrocinadores más históricos, al fichar por Ducati, patrocinado por Monster. Es por eso que sería extraño que las dos marcas se unieran en esta alianza. Al respecto de eso, Beirer insistió en que no cree que vaya a haber inconveniente con esto en la negociación con Hamilton: «Los que quieren trabajar con nosotros saben lo unidos que estamos, Red Bull y KTM son inseparables. Hasta ahora esto no ha sido un problema en las negociaciones»