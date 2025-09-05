Pedro Acosta rebaja la euforia: «Los sábados es cuando Ducati despierta»

Pedro Acosta terminó segundo en la práctica del viernes del GP de Cataluña de MotoGP. El Tiburón se mostró muy contento con el resultado suyo –segundo– y de KTM –primero y segundo– con él y Binder. La clave está en el nuevo carenado, que «parece que va bastante bien», dijo el murciano. Pese al doblete Pedro no quiere celebraciones y tiene una euforia contenida, porque no se fía de los Márquez, ya que «tienen ritmazo» y «los sábados es cuando Ducati despierta».

«La verdad es que era la pregunta que teníamos todos y parece que va bastante bien. La moto es bastante más tranquila que el año pasado, podemos ir más suaves y eso, al final, hace mucho. No hay que crearse expectativas para mañana. Marc y Álex han mostrado muy buen ritmo. Hay que estar tranquilos», dijo sobre el nuevo carenado.

Pero Pedro Acosta no se conforma con eso y pide más a KTM: «Aún quiero más, aún no estamos donde deberíamos estar o donde quiero estar, pero ya hemos dado un buen paso, hemos tocado la tecla que tocábamos. Creo que, ahora, el test de Misano será bastante importante para ver en qué dirección vamos con las cosas que traigan para probar. Podemos estar satisfechos con el paso que han dado, sobre todo, porque ahora vienen circuitos buenos para lo que está ayudando el carenado».

También se alegró mucho por el tiempo de Binder, que lo hizo a su rueda: «Me alegra un montón. Es el primer 1-2 de KTM diría que en muchos años. Siempre es importante tener gente mejor que tú que haya cosas que aprender. Aquí, con una referencia, con el poco agarre que hay, ayuda. He hecho el tiempo que yo podía hacer. Tampoco quería forzar más de lo que tenía, porque tampoco merecía mucho la pena caernos; desde el 1 al 10 entran en la Q2. Hemos hecho muy buen entrenamiento, he trabajado mucho en el ritmo. Puedo estar contento de cómo ha ido el viernes».

Ahora la clave el sábado está en no caerse en la Q2, como pasó en Hungría en esa primera vuelta: «Y las 15 que llevamos. Seguro que daré una vuelta tranquilamente y cogeré un tiempo, pero ahora estoy trabajando en ir muy suave, intentar no hacer movimientos muy agresivos con el cuerpo; creo que nos está funcionando. Ahora, lo pasaré también a la Q2, no saldré con tantas ganas».

Este domingo se podría dar la primera victoria de Pedro Acosta en MotoGP, pero él hace oídos sordos: «Ni hay que hacerse ilusiones ni hay que hacerse expectativas. Al final, normalmente los sábados es cuando Ducati despierta, así que hay que tomárselo con calma. Hemos visto un Álex Márquez muy fuerte con el medio trasero, un Marc muy fuerte con el medio. Nosotros no hemos tenido más ritmo con el blando. Dentro de lo que cabe, mañana será el chequeo definitivo para ver qué neumático cogemos. Parece que no hay mucha diferencia entre el blando y el medio».

KTM ha celebrado por todo lo alto el 1-2 de la práctica y sobre eso Pedro Acosta opinó: «Creo que mi lado ha estado bastante tranquilo. Tenemos que entender también que Brad venía de muchas carreras que le costaba. Siempre da gusto que vengan los jefes, que las dos KTM, sobre todo del equipo oficial, porque aunque vayan pintadas igual un equipo pesa más que otro, estén delante, con Bastianini, sexto y Maverick supongo que todavía le dolerá el hombro, porque aquí en pretemporada fue rapidísimo. Que tres KTM de las cuatro estén ahí y Maverick tenga un porqué de por qué no está, es algo de lo que todos nos tenemos que alegrar porque se ve que la moto está mejorando».

A pesar de haber sido primero por la mañana y segundo por la tarde, siempre por delante de las Ducati de los Márquez, el Tiburón no se fía porque «los Márquez han hecho un ritmazo con el medio y yo tenía un ritmo decente con el blando, pero no quiero hacerme expectativas ni ilusiones. Mañana me despertaré, veré cómo va la moto en el libre, a ver si podemos mejorar un par de cosas que no entiendo que hayan pasado, pero podemos hacer un buen papel».