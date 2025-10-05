Aldeguer logra su primera victoria en MotoGP por delante de Acosta y Márquez se lesiona

Fermín Aldeguer ha conseguido su primera victoria en MotoGP en el GP de Indonesia. El piloto de La Ñora entra en la historia de la categoría reina como ganador de una carrera y se convierte en el segundo piloto más joven de la historia en ganar un Gran Premio. De hecho, desde Jorge Martín en 2021 no ganaba un rookie. Segundo fue otro murciano, Pedro Acosta, y tercero Álex Márquez, que da un golpe al subcampeonato.

El de Gresini Racing aprovechó su momento sin Marc Márquez, fuera de carrera después de que Bezzecchi le tirara en la primera vuelta, sin Bagnaia, que también se fue al suelo y con un Álex Márquez que estuvo mucho tiempo rodando en posiciones lejanas al podio.