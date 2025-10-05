Pudo acabar en tragedia: Bezzecchi se lleva por delante a Márquez y le provoca una gran caída

Marc Márquez sigue gafado en Indonesia. Aquí no ha terminado nunca la carrera y tampoco lo hará en 2025 después de que Marco Bezzecchi le tirara en la primera vuelta. El español sufrió una brutal caída después de que el italiano le tocara por detrás. La caída fue bastante fea y se golpeó en el brazo derecho, el que se ha operado en cuatro ocasiones.

El recién proclamado campeón del mundo de MotoGP por séptima vez en su carrera deslizó con el brazo derecho y en el giro al llegar a la grave se golpeó fuerte. Para colmo, al llegar a la grava dio una voltereta en el aire y volvió a impactar con el hombro derecho en el suelo. Una caída bastante fea que ha hecho saltar todas las alarmas.

Marc Márquez doliéndose del brazo derecho tras la caída #IndonesianGP 🇮🇩 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/XYBSnMT5Hl — DAZN España (@DAZN_ES) October 5, 2025

Marc Márquez se levantó y salió por su propio pie, pero se marchó con el brazo muy dolorido e inmovilizado. El piloto de Cervera no podía mover el brazo que ha pasado por cuatro operaciones para volver a ser campeón del mundo, y le trasladaron directamente al centro médico para que le realizaran las pruebas pertinentes para determinar el alcance del golpe.

Vuelta a Madrid

«Está bien, con ligero dolor. Ha sido un traumatismo directo en el brazo afectado. En la radiografía se ve una pequeña fractura, pero hay cierta confusión porque es el brazo que fue operado. Por tanto, hay una serie de cuestiones que pueden disimular el diagnóstico. La única forma de hacer el diagnóstico total es con un escáner y un tac y ver exactamente lo que hay. Él está bien, está consciente y orientado, por supuesto. Con el TAC sabremos si es quirúrgico o no. Todo será en Madrid», dijo el doctor Ángel Charte en DAZN.