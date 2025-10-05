Primeras palabras de Marc Márquez tras la lesión: «Dentro de lo malo, ha salido barato»

Marc Márquez salió del box del Ducati Lenovo en Mandalika con el brazo en cabestrillo y debajo del polo oficial del equipo. El piloto de Cervera confirmó que parece que tiene rotos los ligamentos de la clavícula, pero que «dentro de lo malo, ha salido barato». Todavía le tienen que realizar más pruebas para determinar el alcance de la lesión, pero eso será ya en Madrid.

El 93 volverá este mismo domingo a la capital de España para ser atendido por sus médicos de confianza y que le realicen los exámenes médicos pertinentes, para determinar si tiene que pasar por quirófano por una quinta vez con ese brazo derecho o no. Al salir del box, Márquez atendió a DAZN y dio las primeras explicaciones sobre la lesión que ha sufrido como consecuencia del toque con Bezzecchi.

«No te puedo decir que esté bien, pero dentro de lo malo ha salido barato. Parece que hay algo en la clavícula, los ligamentos rotos, pero parece, no sé. Vuelo esta noche a Madrid y hago el chequeo bien para ver qué hay», confirmaba el recién proclamado campeón del mundo de MotoGP de camino a su oficina en el circuito de Mandalika.

Pero hasta que no le hagan un TAC en Madrid no estará del todo claro el alcance de la lesión que sufre. Sobre esa caída en la primera vuelta del GP de Indonesia de MotoGP, en la curva siete, Marc Márquez no quiso cargar contra el piloto italiano, que lo embistió y se lo llevó por delante: «Son cosas que pasan en las carreras».

«Siempre digo que un día te pasa a ti y otro día le pasará a otro. Bezzecchi iba muy rápido este fin de semana y me ha tocado la rueda de atrás. Son cosas que pasan en las carreras. Me ha venido a pedir disculpas y nada», agregó. Por último, el ilerdense confirmó que ahora se va a centrar en recuperarse y estará de baja el tiempo que le digan los médicos: «Ahora, llegar a Madrid y lo que digan los doctores ese tiempo estaremos recuperándonos».