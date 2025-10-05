Marc Márquez tiene una fractura en el hombro y volverá a Madrid para ver si se opera

Marc Márquez podría tener «una pequeña fractura» en el brazo derecho, el que ha pasado por cuatro operaciones en el pasado, y se vuelve a Madrid para que le hagan más pruebas. El piloto de Cervera se fue al suelo después de que Marco Bezzecchi le arrollara en la primera vuelta de la carrera. Durante la caída se dio un golpe fuerte en el brazo operado y fue directo al centro médico a hacerse pruebas.

El campeón del mundo de MotoGP se fue por su propio pie, pero con el brazo inmovilizado. En las imágenes se podía apreciar como no movía el brazo derecho tras la caída. Eso hizo saltar todas las alarmas y tras hacerse las pruebas pertinentes el doctor Ángel Charte confirmaba que «en la radiografía se ve una pequeña fractura», aunque reconocía que eso podrían ser de la anterior lesión: «Hay cierta confusión porque es el brazo que fue operado. Por tanto, hay una serie de cuestiones que pueden disimular el diagnóstico».

«Está bien, con ligero dolor. Ha sido un traumatismo directo en el brazo afectado», comenzaba diciendo el doctor Charte en DAZN. «En la radiografía se ve una pequeña fractura, pero hay cierta confusión porque es el brazo que fue operado. Por tanto, hay una serie de cuestiones que pueden disimular el diagnóstico», agregaba. Por último, el médico de MotoGP desveló que Marc Márquez volverá a Madrid para que le hagan pruebas y determinen si tiene que ser operado o no.

Ángel Charte actualiza el estado de Marc Márquez y anuncia su traslado a Madrid 🚨 «Se ve que hay una pequeña fractura. Cierta confusión en el aspecto de que es el brazo operado»#IndonesianGP 🇮🇩 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/NY3vFEVUAL — DAZN España (@DAZN_ES) October 5, 2025

«La única forma de hacer el diagnóstico total es con un escáner y un TAC y ver exactamente lo que hay. Él está bien, está consciente y orientado, por supuesto. Con el TAC sabremos si es quirúrgico o no», aseguraba el doctor Ángel Charte antes de desvelar que «todo será en Madrid». Así que el piloto de Cervera se ha cambiado rápido y se ha ido directo al aeropuerto para coger un vuelo de vuelta a Madrid.