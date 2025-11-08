Álex Márquez se impone a Acosta al sprint en Portimao

Álex Márquez se ha llevado la victoria en la sprint del GP de Portugal de MotoGP, la penúltima de la temporada. Tuvo que sudar el español para remontar desde la quinta plaza y conseguir un nuevo triunfo. Pedro Acosta se lo puso muy difícil hasta la última curva, pero el de Gresini aguantó bien y suma su segunda victoria al sprint tras la de Silverstone. El Tiburón acabó segundo y Marco Bezzecchi fue tercero. Bagnaia perdió dos posiciones en la entrada a meta con Aldeguer y Zarco y ha terminado octavo.

Gran salida de Álex Márquez que ganó dos posiciones adelantando a Bagnaia y Quartararo. Pero Bezzecchi y Acosta también arrancaron muy bien y tomaron algo de distancia con el de Cervera en las primeras curvas. Una salida sin incidentes. Pero el subcampeón del mundo tenía algo más que Fabio y Pecco y consiguió reducir esa ventaja y dar caza a los dos líderes de la carrera, que impusieron un ritmazo desde el inicio.

Marco Bezzecchi intentó imponer un ritmo alto para escaparse, peo el Tiburón de Mazarrón le aguantó muy bien. El de KTM aprovechó la aspiración en la recta principal para meterle la moto al italiano en la uno y adelantarle. Pedro Acosta se colocaba en cabeza de carrera en la tercera vuelta de la sprint. Y Álex Márquez ya estaba ahí para pelear con la Aprilia y la KTM. Una vuelta más tarde, en la cuatro, el de Gresini aprovechó la velocidad punta de la Ducati para pasar a Bezzecchi y situarse segundo.

En esa misma vuelta se iba al suelo Nicolò Bulega, sustituto de Marc Márquez para este Gran Premio. Bezzecchi estaba sufriendo. Lo intentó en la uno el italiano, pero se fue largo y eso le hizo perder comba con los dos de cabeza. Todo indicaba que la victoria iba a estar entre los dos españoles. Álex y Pedro tenían algo más que Marco, que estaba sufriendo para aguantar el ritmo. La pelea entre los dos le permitía al transalpino mantenerse cerca.

En el mismo punto que adelantó Bezzecchi, Álex Márquez le metió la moto a Pedro Acosta en el ecuador de la carrera. Pero el murciano no quería que liderara con la Ducati y se inventó un adelantamiento imposible en la curva 6. Ya lo había intentado por el interior en el giro anterior, pero el de Cervera le cerró la puerta. Mientras tanto, Bagnaia era superado por Di Giannantonio y cayó a la sexta posición.

Álex y Pedro se pasaron y se repasaron una y otra vez. La Ducati adelantaba en la bajada o en la recta, a la llegada de la uno, pero Acosta se la devolvía siempre. Hasta que a falta de cuatro vueltas para el final, el pequeño de los Márquez le cerró bien la puerta en la cinco y en la seis y pudo completar una vuelta entera liderando. Aprovechó su tirón en el último sector, donde el de Cervera ha sido el más rápido todo el fin de semana y eso le permitió abrir hueco. Pero el Tiburón hizo un intento final. Se acercó en la última vuelta pero el de Gresini no titubeó ni un instante y se llevó la victoria.