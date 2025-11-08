Bezzecchi se lleva la pole en Portimao tras una caída de Álex Márquez

Marco Bezzecchi se ha llevado la pole en el GP de Portugal de MotoGP con un tiempo de 1:37.556. El italiano firmó un auténtico tiempazo para salir desde esa primera posición una vez más esta temporada. Pedro Acosta, segundo, y Fabio Quartararo, tercero, le acompañarán en esa primera línea. Es la primera vez esta temporada que el Tiburón se mete en la primera fila de parrilla; mientras que el Diablo lo logró viniendo de la Q1. Tras ellos estarán Pecco Bagnaia, cuarto, y Álex Márquez, quinto, al que le penalizó una caída en el tramo final de la Q2.

La pista estaba algo peligrosa. Las lluvias que cayeron sobre Portimao la pasada noche han provocado que el trazado luso estuviera mojado al amanecer. Eso hizo que los pilotos salieran con cuidado. Antes de empezar los libres se vio a Fabio Quartararo analizar la recta de meta junto a su ingeniero, para ver qué zonas estaban secas. Poco a poco se fue secando y cuando llegó esta Q2 estaba algo más seca, pero todavía contaba con algunas zonas mojadas.

Fabio Quartararo salió muy fuerte en su primera tanda de la Q2. El francés abrió gas en busca de cuadrar una vuelta que le permitiera estar peleando por la pole. Pero por detrás venían cuatro miuras a gran velocidad. Pecco Bagnaia fue el primero en batir el tiempo del piloto de Yamaha. Pero Álex Márquez está de dulce este fin de semana y batió el registro del piloto italiano. También mejoraron ese tiempo Marco Bezzecchi y Pedro Acosta, por lo que el bicampeón de MotoGP bajó hasta la segunda fila.

Al término de la primera tanda mandaba el de Gresini, seguido muy de cerca por el piloto de Aprilia y la KTM del Tiburón. Cuarto era Bagnaia, con Fabio tras él. Pero en la segunda tanda cambió todo. Bezzecchi clavó su primera vuelta lanzada con ese segundo neumático y bajó en cinco décimas el tiempo de Álex Márquez. Todo indicaba que la pole estaría entre el italiano y el español. Pero también estaba por ahí Acosta, que venía rodando rápido.

Sin embargo, una caída a poco menos de dos minutos para el final penalizó al subcampeón del mundo de MotoGP. Álex se fue al suelo en la curva 3 y se acabaron todas sus opciones de luchar por la pole. No pudo levantar la moto y se marchó directo al box. En ese momento era segundo y finalmente saldrá quinto. El Tiburón Acosta luchó hasta el final, pero no pudo arrebatarle la pole a Bezzecchi. Por su parte, Bagnaia dio un salto desde la décima plaza hasta la cuarta con una gran última vuelta.

El sustituto de Márquez no supera la Q1

Nicolò Bulega no pudo superar la Q1 después de una salida de pista al final de la sesión, cuando venía en vuelta rápida. El piloto italiano, que se unirá al equipo de pruebas de Ducati en 2026, está compitiendo por primera vez con una MotoGP en Portimao como sustituto del lesionado Marc Márquez. En su primera carrera en la categoría, el subcampeón de Superbikes partirá decimoctavo.

Los que sí se metieron en la Q2 fueron las Yamaha de Fabio Quartararo y Jack Miller. El Diablo marcó el mejor tiempo de la Q1, con dos décimas de ventaja sobre el tiempo del australiano. La Honda de Luca Marini se quedó a 89 milésimas de ese segundo puesto, que daba acceso a la batalla por la pole. El que no compareció en esta Q1 fue Raúl Fernández.

El ganador del GP de Australia será baja para lo que resta de Gran Premio. Su equipo, el Trackhouse, informó que tras el fuerte impacto que sufrió en la curva 1 durante los primeros entrenamientos libres del viernes, las molestias en su hombro izquierdo eran tales que ha optado por no competir aquí pensando en recuperarse para Valencia.