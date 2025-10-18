Bezzecchi vuela en Australia para batir a Raúl Fernández en la sprint

Marco Bezzecchi se ha llevado la victoria en la sprint del GP de Australia de MotoGP. El italiano lo hizo a lo difícil, remontando desde el inicio después de llevarse por delante a una gaviota en la warm up lap y sobreponiéndose a una mala salida. Raúl Fernández no se lo puso nada fácil. El español lideró durante casi toda la carrera y le puso las cosas complicadas, pero el capo de Aprilia Racing acabó con su resistencia y subiendo al primer cajón del podio, por delante del madrileño, segundo. Pedro Acosta ganó la batalla por el podio al ídolo local, Jack Miller, y cruzó la meta tercero.

Gran salida de Álex Márquez desde la sexta posición, que se puso primero al llegar al vértice de la uno. Pero la alegría le duró poco al segundo del Mundial porque Raúl Fernández, que partía cuarto, también comenzó muy bien y le adelantó en la uno. También le pasó poco después Marco Bezzecchi y caía hasta la tercera posición. Las Aprilia mandaban en Phillip Island por delante de la Ducati. El poleman, Fabio Quartararo, bajó hasta la sexta plaza en las primeras vueltas.

Pecco Bagnaia, por su parte, no empezó nada bien y cayó hasta la vigésima posición. El bicampeón del mundo de MotoGP tenía bastantes problemas, no estaba cómodo encima de la moto y eso se notaba. No es nada habitual ver al italiano en esas posiciones y menos rodando en 30.3, cuando Michele Pirro, que está sustituyendo a Marc Márquez, rodaba en 29.8 en su mejor vuelta personal, medio segundo más rápido. Algo le pasaba al 63.

En la batalla por la victoria, Bezzecchi se acercaba mucho a Raúl Fernández en la vuelta seis, pero el español cerró bien la puerta y el italiano tuvo que abrirse para no darle. Eso le hizo perder algo de tiempo, pero no evitó su victoria. En apenas una vuelta le recortó seis décimas para reengancharse a la pelea. Era el piloto más rápido en pista y fue directo a por el del Trackhouse para adelantarle a dos vueltas y media del final. A partir de ahí, el de Rímini puso la directa hacia la victoria. En apenas dos vueltas le metió dos segundos al madrileño.

Una vuelta más tarde se fue al suelo el ganador del GP de Indonesia, Fermín Aldeguer. Su compañero de equipo, Álex Márquez, también estaba sufriendo y no sólo le pasaban con facilidad Jack Miller y Pedro Acosta, sino que también perdía la plaza con Fabio Di Giannantonio y, por tanto, dejaba de ser la mejor Ducati en carrera. El italiano del VR46 se lanzó a por Miller y Acosta para intentar luchar por el podio, pero llegó tarde a esa pelea y acabó quinto con Álex sexto. Pecco Bagnaia acabó penúltimo.