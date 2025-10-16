MotoGP impone una dura sanción a Bezzecchi por tirar a Marc Márquez en Indonesia

MotoGP ha desvelado el castigo a Marco Bezzecchi por tirar a Marc Márquez en el GP de Indonesia. Han pasado casi dos semanas desde el incidente, pero ya hay fumata blanca. Los comisarios han esperado hasta el GP de Australia para escuchar la versión del piloto italiano, ya que tras la caída tuvo que ir a la clínica del circuito de Mandalika para ser atendido. Por eso han tardado tanto, pero la decisión ya está tomada y han decidido sancionarle «por conducir de manera irresponsable y causar un accidente».

Los hechos ocurrieron en la primera vuelta de la carrera del domingo en Indonesia. Bezzecchi, que partía desde la pole, perdió varias posiciones en la salida e intentó adelantar a Márquez por el interior de la curva 7 en una maniobra un tanto agresiva. El piloto de Aprilia Racing se pasó de frenada y acabó impactando con su rueda delantera en la rueda trasera de la Ducati, provocando la caída del español y su salida de pista.

Ambos pilotos tuvieron que abandonar la carrera tras el incidente y fueron trasladados a la clínica del trazado de Mandalika para ser atendidos. Como consecuencia de la caída, Márquez sufrió una fractura en la base de la coracoides y lesión en los ligamentos del hombro derecho. Se perderá las carreras de Australia y Malasia seguro, y muy probablemente la de Portimao. Como pronto volvería para la carrera de Valencia, la última de la temporada de MotoGP, y dependerá de su evolución.

Tras escuchar la versión de Bezzecchi sobre lo ocurrido con Márquez, los comisarios de la FIM han decidido sancionarle con una doble long lap a cumplir en la prueba del domingo en Phillip Island: «Marco Bezzecchi ha recibido una doble penalización de vuelta larga por parte de los comisarios de la FIM por conducir de manera irresponsable y causar un accidente (que involucró al piloto n.° 93) en el GP de Indonesia».

Bezzecchi se disculpa con Márquez

Tras conocer la sanción, Bezzecchi habló en DAZN sobre lo sucedido. «Me sabe mal, intenté evitarlo de todas las formas», comenzó diciendo el italiano que reconoce su fallo: «Sin duda, cometí un error. Yo iba muy rápido en ese punto y no esperaba llegar de repente tan cerca de Marc. Intenté evitarlo de todas formas, pero toqué su rueda trasera».

«La mala suerte es que había ese escalón en la grava, porque el error hubiera sido de todos modos el mismo, pero, por desgracia, las consecuencias han sido más graves para él. Me sabe mal. Obviamente, he hablado con Marc justo después del incidente, dos veces, para pedirle disculpas, pero el error estaba hecho», comentó el de Aprilia.

Bezzecchi también habló sobre la sanción que le ha impuesto la FIM, una decisión que acepta sin rechistar: «Respeto la sanción. Es una decisión de la Dirección de Carrera, sólo puedo aceptarla y dar el máximo a pesar de la penalización».