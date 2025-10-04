Bezzecchi se lleva una pole de récord en Indonesia y Márquez firma su peor clasificación del año

Marco Bezzecchi se ha llevado la pole en el GP de Indonesia de MotoGP con récord de la pista incluido (1:28.832). El italiano cogió el relevo de su compañero de equipo, Jorge Martín, que ostentaba el récord hasta la fecha (1:29.088) y liderará una primera fila poco habitual con Fermín Aldeguer, segundo, y Raúl Fernández, tercero. Tras ellos saldrán Álex Rins, que dio la sorpresa del día con ese cuarto puesto, y Pedro Acosta, quinto. Un día con problemas para Marc Márquez, que salvó el peaje de la Q1, pero no consiguió cuadrar una buena vuelta en la Q2 y saldrá noveno.

Es la peor clasificación del nueve veces campeón del mundo esta temporada. Nunca había salido tan atrás. Y eso que fue al final cuando logró colarse en esa tercera fila, donde estará también su hermano, Álex Márquez, séptimo. Aldeguer fue la mejor Ducati y la única en las dos primeras filas de la parrilla. Aunque la pole tenía un color muy claro desde el inicio.

Bezzecchi era la referencia de una Q2 en la que Marc Márquez salía a rueda de Fermín Aldeguer, algo inusual. El campeón del mundo no lograba cuadrar una buena vuelta en su primera tanda y volvía a boxes fuera de las dos primeras filas de parrillas. El piloto de Aprilia, que salía el último de todos, fijaba el mejor registro de todos con diferencia sobre el segundo, Aldeguer.

La batalla por la pole era un Bezzecchi contra Bezzecchi. El italiano no tuvo rival en el trazado de Mandalika. Ni siquiera el campeón del mundo de MotoGP, que salvo milagro, seguirá otro año más sin ganar aquí. De hecho, Márquez no ha puntuado nunca en este circuito, siempre se ha caído. Aunque logró superar la Q2, al 93 le costó replicar su tiempo de la Q1 y a pesar de su mejora en la última vuelta lanzada, ya con el crono a cero, solamente pudo pasar de la duodécima a la novena plaza.

Bezzecchi consiguió mejorar su propio tiempo en medio segundo para fijar el nuevo récord de la pista. Era el primero en bajar al 1:28, y el único al final de la sesión. Ni Aldeguer pudo asustar a Bez. El español, que saldrá segundo, se quedó a casi cuatro décimas del tiempo del italiano. Y la otra Aprilia, la de Raúl, pasó a más de cuatro décimas al ver la bandera a cuadros.

Márquez supera la Q1, Pecco no

Marc Márquez solventó sus primeros problemas de la temporada y consiguió superar el peaje de la Q1. Después de dos caídas el viernes, el campeón del mundo estrenaba título pasando por la Q1 por primera vez en lo que va de año. En ella estarían las dos motos rojas del Ducati Lenovo, la 93 y la 63 de Pecco Bagnaia, junto a las de Di Giannantonio y Morbidelli, prueba de que al fabricante italiano le estaba costando en este trazado.

Sin embargo, el español salió decidido desde el inicio a rueda de un Bagnaia que decidió tirar en solitario. La jugada no le salió nada bien al ganado del GP de Japón. De hecho, acabó entorpeciendo a su compañero de equipo en esa primera vuelta lanzada. Márquez firmó el mejor tiempo de la sesión en esos primeros giros, aunque luego le superaron Morbidelli y Di Giannantonio.

Marc cortó su segunda vuelta y tiró en la tercera en solitario para irse a boxes con el mejor tiempo. Solamente Di Giannantonio logró mejorar el crono del piloto de Cervera, que se acabó sacando de la manga un último sector espectacular para mejorar su tiempo y quedarse a 88 milésimas del tiempo del italiano. Pecco, por su parte, no pudo mejorar y se quedó fuera de la Q2. Saldrá decimosexto.