Dónde ver el GP de Indonesia en directo por TV: a que hora es la carrera del Mundial de MotoGP 2025

El Mundial de MotoGP 2025 ya tiene ganador: Marc Márquez. El piloto de Cervera afrontará este GP de Indonesia que se celebra en el Circuito internacional urbano de Mandalika con toda la tranquilidad, pero espera poder llevarse el triunfo para seguir con su gran estado de forma. Su hermano Álex seguirá peleando por conservar la segunda clasificación, aunque le saca bastante distancia a Pecco Bagnaia. Te contamos la fecha, horario y canal de televisión para ver en directo todo lo que suceda en este Gran Premio.

A qué hora es la carrera de MotoGP del GP de Indonesia: todos los horarios por días

Viernes 3 de octubre

Este viernes 3 de octubre comenzará todo en este emocionante GP de Indonesia del Mundial de MotoGP 2025. El Circuito internacional urbano de Mandalika está listo para recibir a los mejores pilotos, entre los que estará Marc Márquez, el nuevo campeón del torneo. Allí se celebrarán las primeras sesiones de entrenamientos libres y prácticas, por lo que todos intentarán familiarizarse con el trazado.

FP1 Moto 3 – 3:00 – 3:35 horas.

FP1 Moto 2 – 3:50 – 4:30 horas.

FP1 MotoGP – 4:45 – 5:30 horas.

Moto3 Practice – 7:15 – 7:50 horas.

Moto2 Practice – 8:05 – 8:45 horas.

MotoGP Practice – 9:00 – 10:00 horas.

Sábado 4 de octubre

El sábado 4 de octubre llega como una de las fechas más importantes en este GP de Indonesia del Mundial de MotoGP 2025, ya que se celebrarán las últimas sesiones de entrenamientos libres, pero posteriormente llegarán las clasificaciones y la tan esperada carrera al sprint en el Circuito internacional urbano de Mandalika.

FP2 Moto3 – 2:40 – 3:10 horas.

FP2 Moto2 – 3:25 – 3:55 horas.

FP2 MotoGP – 4:10 – 4:40 horas.

Q1 MotoGP – 4:50 – 5:05 horas – Q2 MotoGP – 5:15 – 5:30 horas.

Q1 Moto3 – 6:45 – 7:00 horas – Q2 Moto3 – 7:10 – 7:25 horas.

Q1 Moto2 – 7:40 – 7:55 horas – Q2 Moto2 – 8:05 – 8:20 horas.

Carrera al sprint de MotoGP de Indonesia – 9:00 – 9:45 horas – 13 vueltas.

Domingo 5 de octubre

La guinda del pastel del fin de semana en el GP de Indonesia llegará este domingo 5 de octubre con las carreras de las tres categorías del Mundial de MotoGP 2025. Marc Márquez espera poder celebrar el título con un nuevo triunfo en el Circuito internacional urbano de Mandalika. La carrera de MotoGP está programada para que comience a las 9:00 horas, una menos en las Islas Canarias, y los pilotos tendrán que dar un total de 27 vueltas al trazado callejero.

Carrera de Moto3 – 6:00 horas. 20 vueltas.

Carrera de Moto2 – 7:15 horas. 22 vueltas.

Carrera de MotoGP del GP de Indonesia – 9:00 horas. 27 vueltas.

Dónde ver la carrera del GP de Indonesia de MotoGP 2025 online en vivo gratis

Dazn fue el medio de comunicación que se hizo con los derechos para retransmitir en nuestro país en exclusiva todo lo que suceda a lo largo del Mundial de MotoGP 2025. Esto se traduce en que todos los entrenamientos, prácticas, clasificaciones, la carrera al sprint y el GP de Indonesia se podrá ver por televisión en directo a través del canal que Dazn tiene disponible en diferentes plataformas. Eso sí, este operador es de pago, por lo que no se podrá ver gratis en abierto lo que ocurra en el Circuito internacional urbano de Mandalika y habrá que tener activa la suscripción.

Además, todos aquellos amantes de la velocidad y de este deporte, como los seguidores de Marc Márquez y resto de pilotos españoles, podrán ver en directo en streaming y en vivo online todo lo que suceda en el GP de Indonesia a través de la aplicación de Dazn. Esta app está disponible descargarse en teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, como pondrán a disposición de sus clientes su página web para que vean todo lo que ocurra en esta carrera del Mundial de MotoGP 2025 que se disputa en el Circuito internacional urbano de Mandalika.

Por otro lado, en la web de OKDIARIO, como es habitual, te ofreceremos la mejor información sobre todo lo que ocurra en este apasionante fin de semana en el GP de Indonesia del Mundial de MotoGP 2025. Una vez acaben las pruebas iremos publicando las crónicas y las diferentes reacciones que se produzcan en el Circuito internacional urbano de Mandalika, donde estaremos prestando especial atención a Marc Márquez y al resto de pilotos españoles que participan.

Dónde escuchar por radio el GP de Indonesia

Todos los seguidores del Mundial de MotoGP 2025 que no puedan ver en directo en streaming y en vivo online el GP de Indonesia del Mundial de MotoGP 2025 deben saber que podrán escucharlo por la radio gratis. Emisoras como la Ser, Cope, RNE, Radio Marca u Onda Cero conectarán con el Circuito internacional urbano de Mandalika para narrar todo lo que ocurra minuto a minuto.

Circuito del GP de Indonesia de MotoGP

El Circuito internacional urbano de Mandalika, ubicado en la isla de Lombok, será el trazado donde se celebrará este GP de Indonesia que corresponde a la decimoctava jornada del Mundial de MotoGP 2025. Este circuito celebró su primer Gran Premio de motos en 2022 y se está convirtiendo en un escenario importante. Tiene un total de 17 curvas, con 6 de izquierdas y 11 de derechas. Tiene una longitud de 4,3 kilómetros, un ancho de pista de 15 metros y la recta más larga es de 723 metros. La vuelta rápida en carrera la consiguió Enea Bastianini en 2024 al parar el cronómetro en 1:30:539.