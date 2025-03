Así es Marc Márquez: su edad, su familia, su pareja, dónde vive y todo sobre el piloto de MotoGP

Marc Márquez es uno de los mejores pilotos de la historia por todo lo que ha conseguido en la categoría reina del motociclismo. El de Cervera ha logrado ganar hasta en seis ocasiones el título de campeón del mundo de MotoGP y en la edición de este año, al haber dado el salto a Ducati, tiene grandes opciones de volver a pelear por un nuevo trofeo, aunque sabe que no será nada sencillo porque habrá rivales sobre el asfalto que quieran conquistar también el campeonato.

Cuántos años tiene Marc Márquez

Marc Márquez nació el 17 de febrero de 1993 en Cervera, por lo que el piloto de Ducati tiene 32 años recién cumplidos. Esto significa que el piloto que espera pelear por el título durante el Mundial de MotoGP 2025 no cambiará de edad a lo largo de este campeonato que promete ser apasionante en el que pugnará por el trofeo con su compañero de escudería Pecco Bagnaia.

Quién es la novia de Marc Márquez

Actualmente Marc Márquez mantiene una relación con Gemma Pinto. La pareja del piloto de MotoGP es catalana y es una influencer que tiene más de 270.000 seguidores en Instagram, red social en la que ni el de Cervera ni ella esconden su noviazgo. Suben bastantes fotografías juntos y vídeos, pero al de Ducati se le han conocido más parejas durante estos últimos años.

Una de las relaciones más famosas que tuvo Marc Márquez fue la que mantuvo con Lucía Rivera, aunque no duró mucho. Fue en 2019 cuando se desveló que estaban juntos, pero en marzo de 2020 ya se había confirmado la ruptura. Después de esta ruptura no se conoció una novia oficial del de Cervera, pero sí que es cierto que multitud de rumores han rodeado la figura de uno de los mejores pilotos de la historia.

Se especuló con que Marc Márquez tuvo una aventura con Samira Salomé, ex tronista del programa Mujeres, hombres y viceversa, pero se habría desmentido. También se vinculó al ex de Repsol Honda con la modelo brasileña Sara Sampaio o con las actrices María Pedraza y Agostina Goñi, pero son simples rumores de la prensa rosa, ya que no existen pruebas que lo demuestren.

La familia de Marc Márquez: sus padres y hermano

Marc Márquez nació en Cervera en 1993, como ya hemos comentado. Esta localidad, ubicado en la provincia de Lérida, ha visto crecer a uno de los mejores pilotos de la historia del motociclismo. Su padre, Juliá Márquez, era conductor de grúas, trabajo que había desarrollado siempre, pero finalmente decidió dejarlo para centrarse en la carrera de sus hijos. El amor por las motos le vienen por él, ya que era socio del Moto Club Segre, donde pasaron muchas horas de pequeños Marc y Álex.

Roser Alentà, madre de los hermanos Márquez, también ha sido una figura importantísima en la carrera de sus hijos. Ambos han reconocido en entrevistas que ella es un gran punto de apoyo, al igual que ella ha desvelado que no es nada agradable ver a sus hijos alcanzar esas velocidades extremas cuando se suben en una moto.

Marc Márquez tiene un hermano, Álex, también conocido por todos los amantes del mundo de las motos, ya que también compite en MotoGP. El pequeño de los Márquez nació en abril de 1996 y tiene 28 años, por lo que le quedan unas temporadas más de carrera. En los últimos años ha defendido los colores de la escudería Gresini Racing y a lo lago de su trayectoria en la máxima categoría no ha conseguido ganar ningún Gran Premio, aunque ha subido en tres ocasiones al podio.

Cuánto mide Marc Márquez

Marc Márquez mide algo menos de 1,70 metros, siendo uno de los pilotos que menos estatura tienen en el Mundial de MotoGP 2025. El de Cervera estaría igualado en altura con Enea Bastianini o el actual campeón Jorge Martín. Hay que tener en cuenta que hay participantes que alcanzan los 1,84, como es el caso del italiano Luca Marini.

Las escuderías de Marc Márquez

Pensar en Marc Márquez y en una escudería vinculada a él es hacerlo, indudablemente, en Repsol Honda. El piloto de Cervera subió a MotoGP y desde 2013 hasta 2023 estuvo en este equipo con el que ganó seis veces el Mundial de la categoría reina de este deporte. Junto a ellos vivió los mejores años de su carrera, pero al notar el bajón que dio su moto decidió marcharse.

El año pasado Marc Márquez militó en Gresini Racing, donde consiguió acabar tercero en el Mundial de MotoGP. En esta edición también conducirá una Ducati en el equipo principal de esta marca y los grandes expertos aseguran que el piloto de Cervera es el gran favorito para llevarse el triunfo por delante de su compañero Pecco Bagnaia o del actual campeón Jorge Martín.

Antes de llegar a MotoGP, Marc Márquez estuvo tres años compitiendo en 125 c.c. en los equipos de Repsol KTM y Red Bull KTM Motorsport. Fue en 2011 cuando el piloto catalán subió a Moto2 para militar en la escudería Team Catalunya Caiza Repsol, donde acabó brillando con un campeonato antes de dar el salto a MotoGP y forjar la leyenda que ya conocemos hoy en día.

Qué número lleva Marc Márquez

Pese al cambio de equipo Marc Márquez seguirá llevando el número que le ha acompañado durante toda su carrera. El dorsal elegido por el de Cervera es el ’93’, por lo que seguirá luciéndolo por todo el mundo en los diferentes Grandes Premios que conforman el Mundial de MotoGP 2025. La explicación de esta elección es sencilla, ya que se trata de su año de nacimiento.