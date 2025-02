Jorge Martín se vuelve a romper y se pierde el GP de Tailandia

Jorge Martín no estará en el Gran Premio de Tailandia de MotoGP. Al vigente campeón del mundo de MotoGP no le está sonriendo la suerte en su nueva etapa en Aprilia. El piloto de San Sebastián de los Reyes se ha vuelto a lesionar por segunda vez este mes y tendrá que volver a pasar por el quirófano. Después de sufrir una tremenda caída en la primera jornada de test en Sepang, el 1 ha sufrido un nuevo accidente entrenando y no podrá estar en la parrilla del primer GP de la temporada este fin de semana.

El madrileño se encontraba recuperándose de su operación en la muñeca y las fracturas en los metatarsianos tercero, cuarto y quinto del pie izquierdo, cuando ha sufrido una nueva lesión que requerirá de intervención quirúrgica. Martín se había fijado como objetivo estar en el GP de Tailandia tras su lesión en Sepang. De hecho, renunció a ir al test de Buriram para poder recuperarse bien de la misma y llegar en las mejores condiciones a la primera prueba de la temporada.

Jorge estrena equipo y número este año después de abandonar el Pramac Racing este verano para irse a Aprilia. El piloto español estaba ilusionado por comenzar esta nueva etapa heredando la moto de su amigo Aleix Espargaró, pero no ha comenzado nada bien. Después de firmar su mejor temporada en MotoGP, Martinator ha sufrido dos lesiones en menos de un mes que le han impedido realizar la pretemporada para adaptarse a la nueva moto.

Jorge Martín se encontraba en un periodo de adaptación a la nueva Aprilia. La marca italiana ha realizado una gran apuesta por el ex de Ducati, que llevará el 1 en su moto después de ganar el campeonato del mundo el curso pasado tras un final de temporada trepidante. La decisión de decantarse por Marc Márquez para el equipo rojo llevó al ex de Pramac a empezar una nueva aventura con los de Noale.

Según ha publicado Motorsport.com, Jorge Martín pasará por el quirófano este martes para operarse la mano izquierda. El español sufre una fractura, por lo que no debutará con Aprilia, como mínimo, hasta el GP de Argentina de MotoGP del 14 al 16 de marzo, aunque es duda para dicha prueba. Un duro golpe para el campeón del mundo español, al que la suerte no le está sonriendo en esta nueva etapa.