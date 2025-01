Jorge Martín reivindicará su condición de campeón del mundo llevando el ‘1’ con Aprilia

La nueva temporada de MotoGP ya ha arrancado. Y lo ha hecho con la presentación de la nueva moto de Jorge Martín con Aprilia Racing, la segunda de la parrilla tras la de Trackhouse (satélite de Aprilia) el pasado martes. El campeón del mundo ha abandonado la estructura de Ducati, igual que su ex equipo el Prima Pramac Racing, para empezar una nueva etapa con los de Noale. Tiene ante sí dos tareas bastante difíciles, como son defender el título conquistado en 2024 y heredar la moto de su amigo Aleix Espagaró, que dejó el listón muy alto.

Este año el fabricante italiano ha dado un cambio radical y ha cambiado su alineación de pilotos para esta temporada. Aleix y Maverick ya son historia y ahora, el equipo italiano ha apostado por dos pilotos muy talentosos como Marco Bezzecchi y Jorge Martín, el vigente campeón del mundo. La presentación comenzaba con un vídeo muy original de Martín y Bezzecchi entrando en el cuartel oficial de Aprilia y colándose en la sala donde estaba la nueva moto, cubierta por un manto rojo. Pero cuando van a quitar ese manto suena una alarma y ambos se quedan sin ver lo que hay debajo. Tocaba esperar.

La gran incógnita, y lo que todos querían saber, era qué número llevaría el campeón español en su nueva moto, si montaría el 1 o el 89. En el test de Barcelona, Martinator no dio ni una pista, ya que salió sin número y con dos estrellas en el frontal de su moto, algo nunca visto hasta entonces. Todo apuntaba a que montaría el 1 que tanto le había costado conseguir, pero el madrileño no quiso dar pistas hasta la presentación.

Llegaba el momento de desvelar la nueva Aprilia RS-GP 2025 y para ello subían los dos grandes protagonistas al escenario, Jorge Martín y Marco Bezzecchi. El de San Sebastián de los Reyes reconoció que su visita a la fábrica de Noale «fue increíble. Estaba un poco nervioso, como el primer día de colegio. Ser finalmente piloto de fábrica es un sueño para mí. Creo que estoy en el sitio correcto. Me siento ya parte de la familia y el potencial es enorme».

No dudó en poner el 1

Finalmente, Martín quitó el manto rojo que cubría su Aprilia y se pudo ver en la parte delantera de la moto el número 1 en grande. El vigente campeón del mundo de MotoGP también se atreve a portar el número 1, con todo lo que ello conlleva. Bagnaia fue el primero en romper la maldición de no ganar con el 1, al conquistar el campeonato de 2023 llevando dicho número en su montura.

Jorge reconoció que no lo dudó en ningún momento. Aunque el de San Sebastián de los Reyes siempre había dicho que no lo tenía claro y que debía decidirlo, en la presentación desveló que «no tuve dudas de poner el 1 porque he luchado por esto toda mi vida. Finalmente, he conseguido el campeonato de MotoGP y he podido poner el 1 en esta Arpilia, que es súper bonita… Podemos tener más motivación con este número y esperemos poder llevarla arriba».

No obstante, Martinator mantendrá el 89, el número que le ha acompañado durante toda su carrera, pero aparecerá en pequeño dentro del 1. Además, dentro de ese número uno también aparece en la parte posterior derecha las dos estrellas que representan sus dos campeonatos del mundo, Moto3 y MotoGP: «89 es mi número durante mi carrera en MotoGP, por eso he querido mantenerlo dentro en pequeño. Y las dos estrellas son por los dos campeonatos del mundo que he conseguido, Moto3 y MotoGP. Espero poder tener más estrellas en el futuro, pero por el momento es muy bonita».