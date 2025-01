Una leyenda de MotoGP culpa a Rossi de la guerra con Márquez: «Fue él quien inició la guerra»

La relación entre Marc Márquez y Valentino Rossi cambió radicalmente tras el GP de Malasia 2015. La patada del italiano que acabó con el español en el suelo marcó un antes y un después en MotoGP. A partir de ahí, el Doctor inició una guerra contra el leridano y puso a todos los tifosi en su contra. Tanto es así que el ocho veces campeón del mundo es recibido con el sonido de viento en Italia. Hay opiniones de todo tipo, pero una leyenda de MotoGP, y campeón del mundo, como Casey Stoner, sitúa al 46 como el culpable del inicio de esta guerra.

Si alguien conoce bien cómo se las gastaba el nueve veces campeón del mundo en pista es el australiano, que le ganó dos títulos mundiales en 2007 con Ducati y 2011 a lomos de la Honda. Es por eso que Stoner es una voz más que autorizada para hablar de la guerra Rossi-Márquez. El 27 dio su opinión al respecto y considera al Doctor el culpable de comenzar esta batalla verbal, que a día de hoy sigue trayendo mucha cola. Tanto es así que cuando silbaron al 93 en el podio de Misano este año, tras su victoria, Pecco Bagnaia intervino para acallar los pitos de los aficionados.

«Hasta cierto punto, Marc Márquez se mereció que le criticaran. Se involucró en esa pugna», comienza diciendo Stoner, para luego exculpar al español: «Pero la gente culpa a Marc de todo y lo cierto es que olvidan que Valentino fue el que empezó este enfrentamiento». «Marc es Marc, le hemos visto hacer eso durante todas sus carreras, pero fue Rossi quien comenzó una guerra verbal», explicó el doble campeón del mundo de MotoGP.

«Se llevaban bien hasta que Valentino empezó a hablar y fue entonces cuando Marc tomó represalias porque no le gustaba lo que escuchaba. Al final todo explotó y lo que muchos parecen olvidar es que fue Rossi el que provocó el incendio», comentó el ex piloto aussie en el podcast Ducati Diaries.

Los juegos mentales de Rossi

Stoner y Rossi han compartido pista muchos años y ahora el ex de Honda y Ducati relató que el italiano «se metió en una guerra con Marc que no le convenía». «Creo que cuando Valentino estaba en el cenit de su carrera era capaz de ganar la batalla mental a sus rivales. Se metía en la cabeza de sus rivales, practicaba juegos mentales y él pensaba que eso seguía pasando cuando está luchando con Marc. Pero todos conocían ya sus trucos y lo que pasó es que perdió el control. Se metió en una guerra con Marc que no le convenía y luego pasó lo de Malasia. Márquez le pasó factura después, en cierto modo merecidamente, pero fue Rossi el que se equivocó con su táctica», contó en referencia al Mundial de 2015, que el italiano siempre le ha echado en cara haber ayudado a Lorenzo para que él no ganara.

El bicampeón considera a Rossi culpable de esta guerra con Márquez, y cree que si no hubiera provocado esa pelea habría logrado el ansiado décimo título mundial: «Si alguien pilota agresivamente, no pienses que va a dejar de hacerlo. No puedes asustar a alguien como Marc Márquez. Valentino lo tenía bien para ganar el Mundial, pero se dedicó a atizar al adversario más temible. No se podía encontrar a uno en la parrilla de MotoGP que fuera peor enemigo para tenerle enfadado. Es alguien que puede ganarte, alguien que puede ser más rápido que tú, y alguien que potencialmente puede sacarte de una carrera o de un campeonato».