Valentino Rossi no se olvida de Marc Márquez. Desde que el mítico piloto italiano se retiró del motociclismo en 2021, son habituales las pullas al de Gresini por el terremoto que se generó por ese incidente en Sepang 2015. Allí, Il Dottore provocó un toque que acabó con el de Cervera en el suelo en plena disputa de un título de MotoGP que finalmente se acabó llevando en la última carrera del Mundial.

Ambos coincidieron el pasado fin de semana en Misano, donde ni se hablaron, aun estando pared con pared en los boxes del VR46 y el Gresini en el Gran Premio de San Marino. Sin embargo, Rossi se remonta hasta Argentina 2015 para hablar de su enemistad con Márquez. Allí, dice que ocurrió «absolutamente lo peor» que le pasó «a nivel deportivo».

«La disputa con Márquez comenzó en Argentina. Él había elegido el neumático trasero medio y yo había elegido el duro. Se había escapado, pero lo recuperé y lo atrapé. Llegué e iba mucho más rápido que él, para mí era una formalidad adelantarle. Lo seguí en la recta después de la curva 3, lo adelanté bien en la frenada. Entro, tomo la curva de la derecha y hasta entonces siempre nos habíamos llevado bien, pero él viene directo hacia mí», comenzó.

En este punto de su declaración, Rossi adquirió un tono más despectivo: «Lo paso y él pensó que la única oportunidad que tenía era venir hacia mí. Intenta derribarme de inmediato, pero a propósito se estrella contra mí para intentar derribarme. No quería perder. Regresé a mi trazada, lamentablemente nos tocamos. Tú me la das y yo te la devuelvo. Luego se cayó. A partir de ahí, nuestra relación se vino abajo. A pesar de ese episodio, continuó fingiendo llevarse bien conmigo y lamiendo el culo», narra», añadió.

Los episodios de la batalla entre Rossi y Márquez

El siguiente episodio es en Assen, ese mismo año, donde se produjo una batalla hasta cruzar la línea de meta. El nueve veces campeón del mundo lo narra de la siguiente forma: «Llegamos a la última vuelta y la hago todo el rato delante. En la última chicane, sabía que lo intentaría. Intento escaparme lo más fuerte posible, pero, a pesar de mi frenada exagerada, él vuelve a atacarme. Me echó. Tan pronto como sentí que venía hacia mí, crucé por la chicane y gané. Yo había frenado al límite, él frenó con lo que nunca hubiera hecho la curva, sólo para venir hacia mí».

«Me quedé en pie nada fácilmente, corto la ese, gano y punto. En el parque cerrado estaba cabreado, nunca había visto una cara así. Me dijo: ‘Es fácil ganar cortando’. Le dije que había venido hacia mí y le pregunté que qué debía hacer. Le dije que tenía que ser objetivo. A partir de ahí todo se terminó», zanjó.

Rossi repasó también lo sucedido con los famosos papeles de Australia hasta llegar al lugar de los hechos, Sepang 2015: «En Malasia, fui contra él en la rueda de prensa porque quería intentar deshonrarlo, decirle a todo el mundo lo que estaba haciendo, para que, tal vez, lo dejara pasar. Además, porque ya no tenía nada que ver, Lorenzo y yo nos estábamos jugando el Mundial».

El lenguaje despectivo del italiano

«Si estás luchando por el título, quizás lo entienda. Pero si no tienes nada que ver, ni siquiera eres compañero de uno de los dos, hay que tener el respeto para no tocar los cojones a los demás. Simplemente, tienes que hacer tu carrera, intentar ganar y punto. ¿Quién te obliga a hacer algo como esto? Pero en Sepang me hizo daño y me molestó durante toda la carrera», continuó.

Por último, el italiano dio su visión sobre lo que pasó en el asfalto: «Intentó hacerme caer tres o cuatro veces y, afortunadamente, no me caí. Me acerqué mucho a él y lo miré para decirle: ‘Basta, ¿qué coño estás haciendo?’. Sólo que nos tocamos. No quería tirarlo, pero se cayó. Me hizo perder el Mundial, también porque luego me hicieron salir último en Valencia».