Fernando Alonso se rinde al mago Marc Márquez tras su espectacular victoria en Misano

Marc Márquez se llevó una victoria espectacular en Misano que le reengancha a la pelea por el Mundial y desató los elogios de otro gran campeón, Fernando Alonso. El mago de Cervera se sacó otro de sus trucos de la chistera para firmar otra remontada histórica saliendo desde la novena posición. El fin de semana se complicaba tras esa caída en la clasificación. En la sprint lo salvó con un buen quinto puesto, pero en la carrera larga aprovechó esas gotitas de agua para sacarse otro as de la manga y sumar su segunda victoria consecutiva.

«Hoy, yo creo que Fausto Gresini, desde el cielo, ha dicho: ‘Cuatro gotitas para el niño’. Y el niño, bueno ya no tan niño, lo ha aprovechado», dijo el español tras la carrera. Esta victoria es un clínic de cómo conducir una MotoGP cuando caen cuatro gotas. Hasta Fernando Alonso se quitó el sombrero con la carrera que firmó Marc Márquez.

La Fórmula 1 no tenía carrera este fin de semana y el asturiano aprovechó el parón para disfrutar de la prueba de MotoGP. Cuando aparecieron las primeras gotas, Martín entró y el mago de Cervera apretó para dar caza a Pecco Bagnaia, adelantarle y escaparse para llevarse su segunda victoria seguida. Como dijo Fernando Alonso en sus redes sociales tras el triunfo del de Gresini, «todo puede pasar con Marc Márquez».

Cuando Marc Márquez está en pista, si la moto le acompaña, puede pasar de todo hasta cruzar la bandera a cuadros. El leridano ha sorprendido a todo un bicampeón del mundo de Fórmula 1 como Alonso, que una vez terminada la carrera subió una imagen a sus redes sociales felicitando al de Cervera por su espectacular victoria después de un fin de semana que se le había puesto cuesta arriba por su error en la qualy.

Márquez se marca un Alonso

Si por algo son conocidos Marc Márquez y Fernando Alonso, además de por sus títulos, es por saber sacar lo máximo del coche en condiciones especiales. Cuando los rivales dudan, los dos tiburones sacan la cabeza. Cuando llueve las fuerzas se igualan y ahí es donde aparecen los grandes. Eso ha hecho el ovetense en numerosas ocasiones y este domingo lo volvió a hacer, una vez más, el ocho veces campeón del mundo de motociclismo.

Cuando Márquez se enteró de la felicitación de Alonso, le contestó. «Es un orgullo el elogio se agradece muchísimo», dijo el seis veces campeón de MotoGP tras ver la imagen que el de Aston Martin había compartido en sus redes después de su remontada en Misano. El 93 aprovechó de paso para resaltar la figura de una leyenda como el asturiano: «También se puede esperar todo del ‘Nano’, de Fernando».

Este triunfo deja a Marc a 53 puntos de Jorge Martín, líder del Mundial pese al error que cometió en la estrategia, aunque él sigue con su discurso: «Evidentemente, quedan muchos puntos en juego y si vas recortando, quiere decir que más vivo estarás al final de temporada, pero sigo con mi discurso: si quiero luchar por el título, no puedo cometer los errores que cometí en la Q2, no puedo esperar las cuatro gotitas el domingo». No obstante, el 93 aseguró que no está todo dicho en el campeonato y promete seguir dando alegrías a los aficionados: «Intentaremos hacer seguir disfrutando a la afición, seguir poniéndolos de pie».