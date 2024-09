Marc Márquez no se descarta de la pelea por el Mundial: «Quedan muchos puntos»

Marc Márquez todavía no ha dicho su última palabra. El ilerdense llega a Misano a 70 puntos del líder, Jorge Martín, y a 47 de Pecco Bagnaia, segundo, pero los rivales no le descartan de la pelea por el Mundial. Al ser preguntado por eso, el ganador en Aragón tampoco se autodescartó de la pelea por el Mundial de MotoGP: «Me gustaría no quitarme de la ecuación… quedan muchos puntos», reconoció.

No obstante, el 93 tampoco quiso lanzar las campanas al vuelo y se quitó presión: «Pero tenemos que ser realistas, un Gran Premio no cambia todo. En Silverstone ganó Bastianini, no cambia todo. En Aragón gané yo y tampoco cambia la estrategia», aunque no oculta su deseo de seguir estrechando el cerco con Martín y Bagnaia para pelear por el título en Valencia.

«Me gustaría no quitarme de la ecuación… quedan muchos puntos»@marcmarquez93 valora al micro de @izaskunruiz sus opciones de pelear por el Mundial 👀#SanMarinoGP 🇸🇲 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/WanhjH7r5Y — DAZN España (@DAZN_ES) September 5, 2024

«Me gustaría ir recortando puntos, pero hasta ahora han sido los dos pilotos con más constancia, siempre van bien, siempre van rápidos y creo que seguirá siendo así. Pero nosotros tenemos que intentar estar lo más cerca posible y buscar esa constancia para estar siempre entre los tres o cuatro primeros», explicó el piloto de Gresini que llega a Misano liberado tras conseguir la victoria en Aragón 1.043 días después de su último triunfo, casualmente aquí en Misano.

Márquez llega a una pista que le «gusta»

Sobre si hizo algo especial para celebrar el triunfo en Aragón, Marc Márquez señaló: «Poca cosa, el lunes por la mañana ya estaba en el fisio, a recuperar lo antes posible. Me habría gustado tener un fin de semana libre para disfrutarla un poco más, ya que a partir de hoy empezamos otra vez. Pero bueno, ese extra de confianza o tranquilidad que te genera una victoria también nos va a ayudar para intentar buscar esa constancia de aquí a final de año».

Apenas ha tenido tiempo para celebrar la victoria de Aragón, pero OJO… @marcmarquez93 llega a otro circuito que le gusta 😏 «Se me ha dado bien en el pasado»#SanMarinoGP 🇸🇲 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/OdbemVqoYy — DAZN España (@DAZN_ES) September 5, 2024

«Me gusta eso de habías ganado, ahora ya no», dijo el de Cervera entre risas cuando le comentaron que llegaba a la última pista en la que había logrado su última victoria antes de la de Aragón el fin de semana pasado. Desde el 24 de octubre de 2021, Marc Márquez no volvía a cruzar la meta en primera posición y en Aragón lo hizo en dos ocasiones (sprint y carrera larga), además de firmar la pole y dominar todos los entrenamientos. Ahora llega a una pista que se le da bien, donde ha ganado cuatro veces en MotoGP y dos en Moto2.

«Misano es una de las pistas que me gusta también, se me ha dado bastante bien en el pasado, pero tenemos que ser realistas en todo momento. Las condiciones del Gran Premio de Aragón, un circuito que me gusta, pero aparte las condiciones con las lluvias, más que el asfalto, eran las lluvias por la noche que ensuciaron otra vez la pista y eran mis condiciones», afirmó.

«Son las condiciones en las que siempre me he encontrado a gusto. Aquí en Misano habrá más agarre, habrá más grip, e intentaremos gestionar de la mejor manera y estar cerca de los dos que han marcado la pauta durante todo el año y la seguirán marcando», concluyó Marc Márquez que sueña con volver a subir a lo más alto del podio en casa de Bagnaia y seguir recortando puntos a los líderes de la general.