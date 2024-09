Marc Márquez: «Llegué a pensar si se me había pasado el arroz»

Marc Márquez atendió a los medios de comunicación visiblemente emocionado tras rematar la faena este domingo con una victoria en MotoGP 1.043 días después. El mago de Cervera reconoció que este triunfo es «diferente» y «pesa» porque «he renunciado a mucho» para conseguir esta victoria. «He renunciado al equipo de mi vida, a mis amigos aquí dentro y lo he luchado», explicó. El propio piloto explicó que llegó a pensar «si se me había pasado el arroz o el suflé había explotado ya».

Sobre si el hecho de tener que volverse a operar en Estados Unidos y el hecho de dejar el Repsol Honda pueden ser dos de los momentos más delicados de estos tres años, Márquez contó: «Por eso he dicho que esta victoria es diferente y pesa, porque he renunciado a mucho. He renunciado al equipo de mi vida, a mis amigos aquí dentro y lo he luchado. Sé que estarán felices. He luchado mucho y lo seguiré haciendo», señaló el piloto español tras conseguir la victoria número 60 de su carrera en MotoGP.

Respecto a la victoria, Marc comentó que «esta noche entre la lluvia y la responsabilidad de este domingo me ha costado dormir un poco. Sabía que tenía una gran oportunidad, lo dije ayer, no me escondí, y la hemos aprovechado de principio a fin. He podido gestionar bien la situación. Ha tocado tirar mucho de concentración porque la cabeza se me iba a mil sitios. La verdad es que he celebrado podios más que esta victoria. La emoción era diferente y sobretodo no podía parar de acordarme de toda la gente que me ha ayudado durante este tiempo, ya que cuando estás en un bache tan grande cualquier deportista en este mundo compites solo ahí, pero necesitas un equipo humano que lo sienta igual o más que tú, y yo tengo la gran suerte de tenerlo».

Marc Márquez sitúa esta victoria entre las tres más importantes de su carrera deportiva en MotoGP: «Hay 60, son muchas donde escoger, pero para mí las de Austin 2013, Alemania 2021 y esta del 2024 están arriba del todo, por importancia, valor y sobretodo la sensación que te deja el cuerpo. Peso dos kilos menos ahora mismo, eso también ayuda».

«Hubo momentos de plantearme parar»

¿Es verdad que en estos 1.043 días nunca te has hundido mentalmente?, le preguntaron: «Ha habido baches y ha habido momentos de todo, y lo he reconocido que ha habido momentos de plantearme parar o darle una vuelta a la situación. Cuando está un deportista en momentos tan bajos, ahí necesita ayuda sobretodo, hay profesionales y lo respeto mucho, pero si en el caso del deportista tiene un entorno sano que lo vive igual que él, que le muestra en todo momento la cara de la realidad y tienen la facilidad o sobretodo tiene la confianza de decirte la verdad en la cara. Lo hemos sufrido juntos, lo celebramos juntos y sin ellos no habría sido posible».

Sobre si en algún momento pensó que no iba a llegar la victoria, Márquez fue claro: «El año pasado o hace un año y pico pensé veremos si se me ha acabado, si se me ha pasado el arroz o el suflé del que se hablaba este fin de semana ha explotado ya. Esta pretemporada cuando probé la moto, cuando poco a poco vi que iba cogiendo confianza estaba tranquilo. No tenía prisa, pero estaba tranquilo de que tarde o temprano tendríamos nuestras oportunidades. Se tenían que aprovechar. Hemos tenido en las primeras carreras, no la supimos aprovechar de la mejor manera y ahora esta ha tocado. Toca trabajar en esa constancia que es la que te hace luchar por título».

En cuanto a como de diferente o parecida es esta victoria a la de Alemania 2021, el seis veces campeón de MotoGP señaló: «Muy parecida porque hay momentos que, lógicamente, convivir con dolor no es lo más agradable, pero he podido trabajando, sacrificándome acabar llegando a un nivel óptimo para seguir compitiendo al máximo nivel. Lógicamente, toca trabajar más que los demás o más que antes, toca hacer más horas de mantenimiento al motor, pero es un sacrificio que estoy dispuesto a hacerlo. He renunciado a muchas cosas que pesan mucho a mi corazón para intentar estar los máximos años posibles disfrutando de mi pasión».

Por último le preguntaron si esto se puede repetir la próxima semana en Misano, pero Márquez se mostró cauto: «Vamos a disfrutar esta victoria. Evidentemente, me gustaría repetir este fin de semana en cada Gran Premio, pero de aquí a final de temporada me gustaría trabajar en buscar esa constancia, ese rendimiento alto para luchar con los de arriba. Yo creo que para el título estamos lejos, son dos pilotos que están mostrando más constancia».

«Como en Silverstone no se hablaba de Bastianini el nuevo candidato al título, aquí tampoco se puede hablar de yo candidato al título. Estamos 70 puntos por detrás, en un fin de semana que, soy realista, ha sido en condiciones especiales que me favorecían, pero lo he sabido aprovechar, así que lo vamos a disfrutar. Una pregunta menos que me saco de vosotros, la de cuándo va a llegar la victoria. Esa ya no existe, poner el contador a cero y a ver si no tenemos que contar tanto», concluyó.