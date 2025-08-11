Fermín cierra la puerta a salir del Barça esta temporada

Sumar minutos en el Barça esta temporada parece difícil, al menos se ve así para algunos jugadores que si bien cuentan con la aprobación de Hansi Flick, no son titulares fijos para el alemán. Hay tiempo para todos, de eso no cabe duda en una temporada larga, sobre todo en equipos como el culé. En esas se encuentra Fermín López, de indudable proyección pero con el tiempo justo para mostrarse esta temporada donde la competitividad crece en el Barça. Pese a ello, el andaluz lo tiene claro: seguirá en el Barcelona.

Fermín fue el mejor en el Trofeo Joan Gamper ante el Como de Cesc, brilló e hizo doblete en una mediapunta donde los minutos están sumamente codiciados. El joven demuestra estar preparado pero tiene una firme competencia por todos lados y no será fácil. Pese a todo ello, el joven se ve con fuerzas de pelear, al menos otro año más, pese al aluvión de ofertas que han ido llegando en las últimas semanas, una tras otra descartada.

«Ha sido un gran partido de todo el equipo que nos vendrá bien, el trabajo es innegociable, la presión alta también, como el año pasado, cuando lo hicimos muy bien, y a seguir así», fueron las palabras de Fermín tras el partido, con el trofeo de mejor jugador del partido bajo el brazo, momento que aprovechó para reivindicarse y mandar un mensaje claro sobre su futuro al público y al propio Barça: «Yo me quiero quedar aquí, es mi sueño y me quedaré, estoy feliz de ayudar al equipo. Se han dicho muchas cosas, pero voy a continuar defendiendo estos colores y trabajando como el que más, que los culés estén tranquilos».

Es la palabra de Fermín, no tiene pensamiento de salir del Barça y mucho menos de cambiar de aires pese al fuerte interés que ha suscitado en diferentes clubes, especialmente en aquellos de la Premier League, donde se cree que podría encajar. Eso sí, el futbolista, según apunta en Sport, se pone en manos del Barça, aceptando cualquier decisión eventual por necesidad, como sería la posibilidad de hacer caja con su traspaso para aliviar las cuentas del Barça.

Ha sido en la Premier League donde durante todo el verano más interés ha suscitado la figura de Fermín. Unai Emery puso sus ojos sobre él y mandó al Aston Villa a tantear la operación. También el Chelsea, que veía al andaluz como otro de esos perfiles que tan buen rédito dan con la casaca blue.

Pero pese al interés de estos, el equipo que realmente ha apostado fuerte por Fermín ha sido el Manchester United. Hubo conversaciones con el Barça y se hablaron de cifras que podían llegar a los 70 millones de euros por Fermín, una apuesta que sin duda aliviaría la fuerte presión financiera que vive todavía el club que preside Joan Laporta, especialmente con el límite salarial y la imposibilidad de operar con la regla 1:1 que les impide poder inscribir futbolistas con normalidad.

Pero Fermín dijo no al United pese a la fuerte apuesta por él, como también se negó a escuchar a Aston Villa o Chelsea. Fermín tiene claro que quiere seguir y triunfar en el Barça, aunque parezca realmente difícil en estos momentos.