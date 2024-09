Marc Márquez arrasa en Aragón y vuelve a ganar 1.043 días después

El 1 de septiembre de 2024 ya es historia de la carrera de Marc Márquez. El ocho veces campeón del mundo vuelve a ganar una carrera 1.043 días después. Ahora sí. Ayer decía que quedaba el domingo, pero el domingo también ha sido suyo. El suflé ya está listo. La victoria número 60 en MotoGP ya está aquí. Para aquellos que dudaron, para los que no creían en él, para los que lo daban por retirado, para los que pensaban que ya no valía para estar en MotoGP, Marc Márquez está de vuelta.

El poleman no falló esta vez en la salida y mantuvo la primera posición a la llegada de la uno. Ese era el principal objetivo para Marc Márquez. A partir de ahí tocaba tirar e intentar escaparse. Pecco, por su parte, volvió a salir derrapando como en la sprint y cayó hasta la séptima plaza. El italiano no conseguía encontrar las buenas sensaciones tampoco en esta carrera. Mientras que Jorge Martín se situó cuarto al paso por la uno, por detrás de Acosta y Álex Márquez, segundo y tercero respectivamente.

Marc había avisado de que el líder del Mundial era su gran rival junto a Pecco y así lo demostró el 89 del Prima Pramac. Martinator tuvo una batalla titánica con Pedro Acosta por la segunda posición. El de San Sebastián de los Reyes se tiró con todo en cuanto vio la ocasión, pero Pedro no se lo puso fácil. Al de KTM se le movió la moto ligeramente y Jorge se iba fuera, pero mantenía esa segunda plaza mientras Álex Márquez se acercaba por detrás

Parecía que el Tiburón de Mazarrón tenía algunos problemas o el neumático no le agarraba del todo bien porque fue perdiendo posiciones. Eso lo aprovechó Álex Márquez para situarse en posición de podio y afianzarse ahí. El gran beneficiado de esta batalla fue Marc Márquez, que aprovechó para irse por encima de los dos segundos con respecto a Martín.

Por detrás, Pecco no terminaba de encontrarse cómodo y se mantenía en posiciones bastante retrasadas. El bicampeón estaba quinto, por detrás de Acosta, que poco a poco fue cogiendo sensaciones para afianzarse en la cuarta posición. Pero no se podía confiar porque por detrás venía el 1 con fuerza tirando de Binder. A 13 del final, el piloto murciano se fue algo largo y Bagnaia se acercó. No estaba cómodo el español y acabó cediendo ante el italiano.

Por detrás estaban las Aprilia, que de nuevo se encontraban en las últimas posiciones de la parrilla. Maverick, de hecho, se retiró en el ecuador de la carrera al ver que estaba rodando muy lejos de los de cabeza. Aleix, por su parte, estaba decimocuarto luchando con la Honda de Nakagami. Su amigo Fabio Quartararo se fue al suelo en las primeras vueltas.

En la parte delantera la carrera se estaba desarrollando igual que la sprint, Márquez se escapa y Martín no puede contenerle, pero se distancia de su perseguidor, Álex Márquez. El 73 tenía destrozado el extremo del neumático y eso le hizo perder bastante tiempo. Pecco lo aprovechó para recortarle el más de segundo y medio que tenía de ventaja y cazarle a pocas vueltas del final.

Bagnaia da el susto

La pelea entre Pecco y Álex acabó con un susto bastante gordo al ver como la moto del español le pasaba por encima al italiano. El pequeño de los Márquez se fue algo largo en la 12, Bagnaia le pasó y al levantar la moto, el 73 no le ve, el italiano no le deja espacio y ambos acaban en el suelo con la moto de Gresini pasando por encima de Pecco. Todo MotorLand se quedó congelado al ver el fatal accidente. Por suerte, los dos se levantaron y se marcharon por su propio pie. Mientras tanto, por delante, Marc Márquez seguía tirando con todo y aumentando la ventaja con Jorge Martín.

Marc sólo tenía que llevar la moto al box sana y salva. Si no cometía ningún error, la victoria era suya. Y así fue. Márquez cruzó la meta en primera posición, seguido de Jorge Martín y Pedro Acosta, como en la sprint. Todo ese esfuerzo y ese sufrimiento ha valido la pena. Ha tenido que irse a una moto satélite para volver a ganar y de qué manera, arrasando. Con este triunfo se sitúa tercero del Mundial a 70 de Martín, que aventaja en 26 a Bagnaia y es más líder del Mundial.