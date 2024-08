Marc Márquez: «Tengo que rematar la faena»

Marc Márquez ha vuelto a conseguir una victoria 1.042 días después, pero avisa de que todavía queda el domingo: «Tengo que rematar la faena». El leridano reconoció que la victoria «sabe bien, pero sabe mejor los domingos. Siempre soy ambicioso y realista en todo momento y, sí, hemos ganado. Lo primero que le he dicho al equipo es «solo es una sprint, solo es un sábado», pero la respuesta de ellos ha sido contundente y tienen razón que «por algo se empieza»».

«Se tienen que ir quemando etapas, momentos… y poder hacer una pole en seco con la Ducati, hacer una sprint liderando todas las vueltas no lo había hecho nunca en una sprint. Un pasito más en esta evolución y a ver si mañana podemos rematar la faena», agregó el español. Sobre si se esperaba ganar con esta superioridad, Marc Márquez señaló: «Esperaba que Martín fuera junto a Pecco los dos que me pusieran las cosas difíciles. Sobretodo porque Martín ha tenido la caída en el qualy y eso le ha perjudicado, pero antes del qualy ya estaba segundo e iba rápido. Y Pecco, algo le ha tenido que pasar en la sprint. Mañana será la misma tónica. Tendremos que gestionar bien los neumáticos, pero tanto Martín como Pecco con más grip en pista se van a acercar un poco más».

Su hermano estaba muy contento por su victoria, pero dijo que él ganó una sprint antes que el ganador de la sprint de Aragón: «Pues sí. En agua. Ah, no, no, perdón, ganó en seco en Malasia. Pues me la ha metido. Pero bueno, él también lo ha hecho muy bien acabando cuarto», dijo entre risas.

También habló de sus opciones de pelear por el título. Él se borró hace unas carreras, pero esta victoria ha vuelto a despertar las preguntas. «Pasa lo mismo que pasaba en Austria y que pasaba en Silverstone. Un Gran Premio, aparte con unas condiciones especiales, no lo puedes coger de referencia. El objetivo sigue siendo el mismo. Ojalá si en vez de acabar a 75 puedo acabar a 50, lo voy a intentar. No es que ahora el título ya no… cuanto más cerca acabemos, más preparados estaremos para el año que viene. Me gustaría estar en la posición de Pecco, que vas rápido en todas las carreras y sufres una. Nosotros parece que aquí nos encontramos muy bien. Tocará confirmarlo en Misano y en las próximas carreras».

¿Cuánto tiempo llevabas sin sentir un fin de semana así en el que todo va saliendo «fácil»?: «Este año ha habido destellos. Por eso estoy tranquilo, y si mañana pasa algo no se acaba el mundo. Estoy tranquilo de que cada vez noto destellos. Una cosa es que el momento ese lo veas muy lejos, pero este año he sentido entrenos, vueltas, carreras, momentos de la carrera que me he encontrado de los más rápidos e incluso el más rápido en pista… y eso ya es una buena señal. Por eso tampoco hay obsesión mañana de ganar o ganar. Soy el primero que me puede la autopresión y tengo que rematar la faena. Pero si no pasa no se acaba el mundo y la semana que viene hay otra carrera, así que seguiremos luchando».

Sigues siendo el que mejor interpreta este tipo de pistas, le dijeron: «En entrenos en casa pasa lo mismo. Cuando llegamos a un circuito nuevo enseguida marco la diferencia, luego me quedo ahí y ya tanto mi hermano como todos los otros van llegando. Es uno de mis puntos fuertes de mi pilotaje, me gusta coger ese riesgo, también soy uno de los que se cae más. Pero si que es cierto que cuando hay estas condiciones que patinan un poco más, uno de los puntos que sufro más este año es ese empuje de la rueda delantera en la entrada de curva, que es donde he tenido todas las caídas y cuando hay poco grip eso no lo tengo. Eso me permite pilotar de forma más fluida y lo interpreto mucho mejor».

Marc Márquez aseguró que conseguir la victoria en España y cerca de su casa es bastante especial porque Motorland siempre se le ha dado bien: «Es especial en todas partes, pero hacerlo en España, en Motorland, cerquita de Lérida, donde tengo una curva, mucho más. A ver si mañana podemos acabar de rematar».

Respecto a lo que dijo Acosta de que hay que tener los huevos muy gordos para superar lo que has vivido y si se ha sentido liberado con esta victoria, Marc Márquez respondió: «Me siento liberado este año, más que esta victoria o no, me siento liberado este año porque lo que había pasado, he seguido insistiendo… Ya lo dije en su día y lo repito ahora, las cosas las puse encima de la mesa cuando decidí dar el cambio. Me expuse, decidí ir a la mejor moto para ver dónde estaba realmente mi potencial. Hemos visto que poco a poco me voy acercando, no suficiente aún, pero seguiré trabajando porque no me quiero despedir de mi carrera deportiva dentro de 4,5, 2 o 10 años, no se sabe, con dudas en mi cabeza o y si hubiera hecho esto o lo otro. Estás en un momento de la carrera deportiva que tienes que mirar solo por lo deportivo y por los intereses para conseguir los mejores resultados»

Por último, sobre si entiende que el resto no te descarte de la lucha por el título, comentó: «Lo entiendo porque un campeonato es muy largo, y es bueno también que los rivales te tengan en consideración, pero hay que ser realista. Ojalá pudiera decir que sí, pero este año está muy muy complicado».