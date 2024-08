Marc Márquez sube el suflé: «Si es la carrera ahora no firmo ser segundo»

Marc Márquez no ha venido a Aragón a pasearse y así lo ha demostrado este viernes. El leridano, que el jueves reconocía que si se repitiera la batalla con Pecco Bagnaia como en 2021 firmaría ese resultado, pero eso ha cambiado tras hacer su mejor viernes desde Austin 2021. «Ahora no, si es la carrera ahora, no», decía el de Cervera al ser preguntado si mantenía sus palabras y firmaba ese segundo puesto después de dominar los dos primeros entrenamientos del Gran Premio de Aragón.

«Pero es viernes, entonces hay que estar calmado, hay que tener los pies en el suelo», agregó el ocho veces campeón del mundo que se muestra cauto de cara a la batalla por la pole. «Evidentemente, mi predicción es que mañana estará todo mucho más apretado, por eso mi objetivo es estar en esa primera línea. A partir de allí, si no puedo estar ahí, como peor estar en esa segunda línea, porque sino ya no tienes opciones ni en la sprint ni en la carrera, así que intentaremos seguir con la misma intensidad y seguir pilotando de la misma manera», explicó.

Marc desveló los motivos por los que le ha ido tan bien este viernes: «Bueno, ha ido bien, uno, porque ya avisé que en Austria me sentí muy bien. No se vio reflejado en el resultado, pero me sentía muy cómodo con la moto y me sentía bien. Cambiamos unas cosas que poco a poco me voy encontrando y vamos descubriendo cositas que me van mejor para mí en el final. A partir de allí llegamos a un circuito que es favorable, y aparte había unas condiciones perfectas para mi estilo de pilotaje, con esa pista de deslizaje al principio, incertidumbre, cambiaban el grip de la pista, el estilo de pilotaje…».

«La puesta a punto incluso ha ido cambiando cada salida, y esto también es uno de mis puntos fuertes. Ahora, a partir de aquí, hoy ya se ha rodado el récord de la pista, yo creo que la pista se va a estabilizar y esto hará que los tiempos sean mucho más compactos y muchos aprendamos mucho más rápido», agregó el piloto de Gresini.

Sobre su gran capacidad de adaptación al nuevo asfalto, Marc Márquez señaló: «Sí, es uno de los puntos míos fuertes de mi pilotaje, la capacidad de adaptación a las condiciones. Siempre lo he dicho, en un test cuando damos 500 vueltas se iguala todo. Pero tengo la facilidad de salir e ir rápido de entrada». Acto seguido, el leridano elogió el trabajo del equipo de Motorland con la puesta a punto del nuevo asfalto: «Y, la verdad es que todo el equipo de Motorland ha hecho un grandísimo trabajo con el asfalto, porque no es nada fácil hacer un asfalto nuevo y que el primer año ya tenga grip, porque normalmente el primer año siempre es un poco peor. Los parches ayer, caminando, asustaban, hoy, con la moto, no se nota nada, hay el mismo grip que el asfalto normal, y eso también es uno de los puntos a favor, y los tiempos lo dicen, se ha rodado récord de la pista, y poco a poco mañana se va a bajar mucho más».

Marc Márquez se divierte

El 93 comentó que lo que más satisfecho le ha dejado no es ni la vuelta de récord, ni el ritmo de carrera con ese tiempo, sino «la sensación, la sensación que he tenido, me estaba divirtiendo, la tercera salida me iban marcando box para entrar y yo seguía afuera. En la primera también. Me lo estaba pasando bien y digo, no quiero mensaje, entraré cuando me apetezca».

Él siempre ha dicho que habría oportunidades para conseguir su primera victoria y esta es una de ellas: «De momento, sí. Evidentemente, de momento ha sido el mejor viernes desde el 2021, Austin. Así que, bueno, de momento estamos muy bien. Mañana tenemos que mantener el nivel nosotros y los otros se irán acercando. Entonces, ahí ya se empezarán a igualar las cosas y será gestionar todas las circunstancias, pero sí, tenemos una buena oportunidad este fin de semana, pero ya te digo y repito, es solo viernes, así que no es la primera vez que hay un viernes muy bueno y luego se tuerce por alguna razón».

Respecto a si cree que es una ventaja que no se haya rodado aquí el año pasado, el piloto español señaló: «No, no. Al final nadie rodó y ha habido pilotos que han hecho test con otras motos aquí. O sea, yo creo que al final es un circuito que siempre ha sido favorable para mi estilo de pilotaje y lo estoy aprovechando».

En cuanto a si es uno de esos días en los que te gustaría que no hubiera barra libre de información en Ducati para que no le copien los deberes, Marc Márquez dejó claro que eso no le preocupa: «No, no porque es que es diferente. La 24 o la 23 llevan una puesta a punto un poco diferente y hacen el tiempo de otra manera. Y esto lo he ido entendiendo. Entonces, hace ya unas carreras que he ido a mi método, a mi estilo de pilotaje, adaptar la moto a ese estilo de pilotaje. El técnico también poco a poco me va conociendo más lo que necesito en cada situación. Y yo creo que van a mejorar más por su propio talento y su propio equipo técnico que no por ver mis datos».