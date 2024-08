Marc Márquez se lleva una pole de otro nivel por delante de Acosta y Bagnaia

El suflé está cada vez más inflado. Marc Márquez es el gran dominador del GP de Aragón de MotoGP. El ocho veces campeón del mundo se ha llevado la pole (1:46.766) número 94 de su carrera, la 66 de su vida en la categoría reina. El 93 está a otro nivel en este circuito y lo volvió a demostrar este sábado dominando el FP2 y llevándose la pole con ocho décimas de ventaja sobre Pedro Acosta, segundo viniendo de la Q2, y Pecco Bagnaia, tercero. Es el piloto más en forma del fin de semana y el que más ritmo tiene.

La Q1 comenzaba con caída de Jorge Martín en la curva cinco nada más salir. El madrileño se marchó corriendo al box a por la segunda moto para volver a pista cuanto antes. Mientras tanto, Marc Márquez comenzaba mandando por delante de Pedro Acosta y Álex Márquez (1:47.966). Ese no era más que un pequeño aviso de salida de lo que se avecinaba, porque en su siguiente giro consiguió bajar en medio segundo su crono anterior para pararlo en 1:47.478, seis décimas más rápido que el de Mazarrón que venía con buenas sensaciones de la Q2.

El piloto de Cervera afrontaba la qualy como el gran favorito para la pole después de dominar los dos entrenamientos del viernes y el FP2 este sábado. En esta última le costó un poco más coger las sensaciones al español. Las condiciones de la pista eran muy diferentes a las del viernes, ya que no había secado del todo tras las fuertes lluvias que azotaron el trazado de Motorland la pasada madrugada. Pero llegó a tiempo para marcar el mejor crono, de nuevo.

Márquez se sacó una última vuelta magistral para batir el crono de Jorge Martín. Ya en el anterior giro venía rápido, pero Nakagami le molestó lo justo para que no pudiera colocarse al frente. Sin embargo, en la siguiente vuelta fue solo y demostró que sigue siendo el más rápido. El leridano mejoró en más de medio segundo el tiempo de Martinator, siendo el único piloto en bajar del 1:50 en el FP2. Ha dominado todos los entrenamientos libres del fin de semana con mano firme y sólo le faltaba la pole.

Por su parte, Pecco Bagnaia, en su primera tanda, se quedó tercero a más de un segundo de Marc Márquez, primero. El leridano se convertía en la rueda a seguir después de dominar todas las sesiones. En su segunda salida a pista bajó siete décimas su tiempo anterior, por lo que pudiera pasar para firmar un 1:46.766, ocho décimas más rápido que Pedro Acosta, segundo, y que Pecco, tercero. Jorge Martín saldrá cuarto y Álex Márquez, quinto.

Bastianini no pasa el corte

La Q1 se presentaba muy complicada con grandes pilotos como Acosta, Binder, Miller, Bastianini o las dos motos del VR46. El Tiburón de Mazarrón salió a morder desde el inicio y se colocó en las dos primeras posiciones. Miller le arrebató la primera posición y le dejaba en el alambre en los últimos minutos. Enea, uno de sus grandes rivales para pasar a Q1, no se encontraba cómodo. De hecho, Pedro decidió seguir su rueda y le acabó perjudicando más que ayudando porque estaba rodando lento.

El de GasGas decidió tirar del grupo en su última vuelta lanzada y le salió bien. Muchos venían mejorando: Binder, Di Giannantonio, Bezzecchi. La amenaza de quedarse fuera era real, pero el piloto español tenía un as bajo la manga y lo sacó en su último giro, como hacen los grandes, para batir el tiempo del australiano en seis décimas con un 1:48. Ese tiempo le aseguraba su pase a la Q2, aunque luego vino Binder y lo batió por milésimas. Las dos KTM se clasificaron para la batalla por la pole.

La sorpresa la protagonizó Enea Bastianini, que no pasó el corte de la Q1 a la Q2. La Bestia, con la Ducati Desmosedici GP24 no encontró las sensaciones y acabó cuarto en la Q1, por lo que saldrá decimocuarto en parrilla. Tampoco pasaron las GP23 del equipo de Valentino Rossi. Bezzecchi lo rozó, pero al final no pudo batir el tiempo de Acosta y acabó tercero –saldrá decimotercero–. Así, las dos KTM se metían en Q2.