Álex Márquez: «Si yo no hubiera estado en Gresini, a lo mejor Marc no habría venido aquí»

Álex Márquez atendió a OKDIARIO en la previa del Gran Premio de Aragón de MotoGP. El piloto de Cervera habló de su reciente renovación con Gresini y reconoce que a pesar de que hubo otras ofertas, él siempre tuvo claro desde el inicio de temporada que quería continuar aquí. Su llegada al equipo de Nadia Padovani y el hecho de haber recuperado la sonrisa en el mismo, y de volver a ser feliz aquí, y disfrutar encima de la moto fue clave para que su hermano, Marc Márquez, tomara la decisión de dejar el Repsol Honda después de 11 años en el mismo equipo para irse a un conjunto satélite.

Además, Álex Márquez repasó su trayectoria en MotoGP y habló de su dura etapa en Honda. Ahora, el 73, reconoce que en Gresini ha recuperado la felicidad y que aunque tenía ofertas de otras marcas su prioridad siempre fue quedarse en Gresini. Como dice el propio Álex a este periódico, y no le falta razón, «te pueden ofrecer algo oficial en otro lado, pero esta moto seguirá siendo mejor que esa, aunque sea oficial». Ahora mismo, en la parrilla no hay una moto mejor que las Ducati. El menor de los Márquez también desvela que el año que viene «es el momento de intentar dar otro pasito y estar más adelante», y sueña con luchar por el Mundial de MotoGP.

Pregunta.- Lo primero de todo quería darle la enhorabuena por su renovación con Gresini.

Respuesta.- Gracias.

P.- Se le ve feliz con esta decisión.

R.- Sí, sí. Era el objetivo de cuando inicias un año que se acaban todos los contratos. Te quieres posicionar en el mejor que tengas, y tenía claro desde el principio de año que este era el sitio. Es verdad que fue una negociación no lenta, sino tenemos tanta confianza que no hubo prisa. Por eso se anunció tan tarde o empezamos a hablar muy pronto, pero hasta que se hizo fue muy tarde porque sabíamos las dos partes lo que queríamos hacer. Es verdad que hubo interés por otras marcas, pero aquí he vuelto a encontrar la felicidad de alguna manera. Entonces, también es un mundo donde hay que ser agradecido o eso me han enseñado en casa. Y la gente que te da la confianza en los momentos donde casi nadie tenía, pues también hay que devolvérselo y eso es un peso muy grande para renovar aquí.

P.- Con tanto movimiento en el mercado seguro que alguna de las marcas oficiales ha llamado a su puerta… ¿por qué ha decidido decantarse por seguir en Gresini?

R.- Bueno, al final es lo que te digo, aquí tengo la felicidad y lo tengo todo. Y es un equipo que viven por y para el piloto y que le tiene muchísimo cariño al piloto. Tengo una gran relación con Nadia. Entonces, quieras o no, sí, te pueden ofrecer algo oficial en otro lado, pero esta moto seguirá siendo mejor que esa, aunque sea oficial. Entonces no hay que priorizar o así yo lo tengo entendido. No estoy en el momento de mi carrera profesional, de priorizar más el dinero, sino más lo deportivo y lo deportivo sobre todo era seguir disfrutando aquí.

P.- En Gresini se le ve muy feliz… Parece que por fin ha conseguido dejar atrás los fantasmas de Honda y demostrar por qué es doble campeón del mundo y por qué le eligió Honda en su día para subir a MotoGP…

R.- Bueno, al final es lo que siempre digo, yo siempre estaré agradecido a Honda, pero es verdad que me tocó sufrir un periodo donde lo están pasando muy mal. Cuando di el salto de 2019-2020 no podía imaginar que en dos años estaríamos en el abismo que está Honda ahora mismo, que está intentando recuperar. Pero no te lo imaginas. Entonces muchas carreras de muchos pilotos, muchas carreras profesionales también dependes mucho de los pasos que das, si va a salir bien, si va a salir mal. Es verdad que fui a Honda en un momento donde era muy dulce, donde en 2020 pude hacer dos podios y la moto iba bien. Pero luego es verdad que el movimiento a LCR ahí me tocó un poco y no pude, o es como me siento yo, explotar mi potencial al máximo nivel o al menos darle continuidad de lo que habíamos construido dentro del Repsol Honda Team en 2020. Eso fue un poco lo que lo que a mí más me tocó. Como es evidente, en un equipo satélite ni aunque tengas contrato oficial, no es lo mismo 100%.

P.- Sobretodo cuando vienes del oficial.

R.- Exactamente.

P.- Cuando dio el salto a MotoGP lo hizo de la mano del Repsol Honda, al que llegaba como campeón del mundo de Moto2, pero por suerte o por desgracia tiene un apellido muy conocido y hubo gente que lo vio como que fichaban al hermano de Marc y no a un doble campeón del mundo y para colmo le bajaron al equipo satélite sin poder demostrar nada. ¿En qué medida le afectó eso? Tanto a nivel mental como personal.

R.- No, eso la verdad es que no me afectó para nada. Es verdad que había mucha presión dentro del box, no dentro, sino de la parte de fuera de medios, de periodistas, de fans. Pero al final era algo que eso de verdad que no me afectó para nada, porque como has dicho tú, por suerte o mala suerte, siempre he tenido que lidiar con el apellido Márquez y por ser hermano de Marc. Es algo que, como he dicho mil veces, no me molesta. Eso ha sido durante toda mi carrera. O sea, en 2020 ya me pilló en un momento que estaba ya más que preparado para lidiar con ese problema o bendito problema. Eso no me afectó para nada.

Sabía que haga lo que haga o me mueva donde me mueva, siempre seré cuestionado por ello, pero es algo que no me molesta para nada y que era normal y que, como tú has dicho, fichaban al campeón del mundo de Moto2, habiendo perdido su piloto principal de ese momento que era Lorenzo en la última carrera, de manera inesperada para ellos y para todo el mundo, como se sabe, y decidieron decantarse por mí. Me quedo tranquilo porque pude demostrar que era rápido en un año de rookie haciendo dos podios y estando delante, acabando el año de una buena manera, pude de alguna manera recompensar la apuesta que hizo Honda para un año donde para el Repsol Honda había sido muy malo, pues al menos dar algún algún fruto, ni que fuera pequeño por lo que estaban acostumbrados.

P.- Hablando un poquito de su hermano, ¿echará de menos no tenerlo el año que viene al otro lado del box?

R.- Bueno, lo tendré uno o dos boxes al lado, sabes, tampoco lo voy a tener muy lejos.

P.- Ya no se quejará de que no le de el lado bueno del box…

R.- Exacto. Ahí tampoco lo tendrá (risas). Pero al menos vamos a seguir compartiendo marca que quieras o no es verdad que él lleva la oficial, yo la 24, pero quieras o no, ya puedes compartir mucho más. Ya no estás en marcas diferentes. El año pasado me acuerdo que era gracioso muchas veces que estábamos los dos callados, a veces y claro, hablabas de neumáticos y que uno lleva la Honda, el otro lleva otra cosa. Entonces al menos poder compartir y poder ver su telemetría siempre ayuda.

P.-Dígame una cosa buena y otra no tan buena de tener a un ocho veces campeón del mundo en el mismo box y que encima sea su hermano.

R.- Bueno, evidentemente es que puedes aprender muchísimo y es lo que lo que a mí y lo que más eché en falta en un 2020, un año de rookie donde podía aprender muchísimo de él y no lo tuve. Ya he tenido la oportunidad de tenerlo, pero es verdad que en otras circunstancias no, porque es el primer año para él. Y lo malo, pues seguramente la presión mediática que se crea o lo que conlleva que a un box venga un ocho veces campeón del mundo, o sea, la presión mediática y todo lo que conlleva todo eso, pues es no lo malo, pero sí que es algo menos positivo.

P.- Usted sabe mejor que nadie lo que ha pasado Marc estos últimos años. Cuando le miras ahora ve al Marc de siempre, al que fue seis veces campeón de MotoGP con Honda, o todavía le falta una chispa para volver a ser el de antes?

R.- El Marc que se fue antes de la lesión, de alguna manera, yo siempre lo he dicho muchas veces, no vamos a ver a ese Marc, vamos a ver a otro Marc, pero porque cada año evolucionas. Cada año vas cambiando cosas. Y no es que vamos a ver a uno peor, sino vamos a ver a uno que tiene cinco años más, que es mucho más maduro, que controla mucho mejor el riesgo de alguna manera y que yo creo que lo he dicho mil veces, lo que ha pasado le hace mucho más completo, como persona y como piloto. Porque quieras o no, pasarlo como lo pasó hace que veas las cosas de otra manera. Y es como digo, no veremos un Marc ni mejor ni peor, diferente, pero con su ADN que es el de el de luchar y el de ir rápido. Lo que le falta es que te acompañe. Y dónde va a estar el año que viene lo va a tener todo para poder lograrlo.

P.- Precisamente por eso le quería preguntar, ¿qué le parece su fichaje por Ducati? ¿Cree que puede superar los nueve de Valentino o ya hemos visto el último Mundial de Marc Márquez?

R.- No sé. Ganar un Mundial depende de muchísimas cosas. Va el mejor sitio para poder luchar por otro Mundial y tener al menos las armas para hacerlo. A partir de ahí, como te digo, también en 2019 todo el mundo hubiera apostado que hubiera ganado 12 mundiales mínimo, por lo que llevaba y de golpe se tuerce. Así es el deporte. No puedes esperar nada. Tienes que ir año a año, tienes que ir objetivo a objetivo, carrera a carrera e intentar hacer así. Si piensas más allá y piensas tal, el deporte, pueden pasar tantas cosas. Ahora estamos viendo un Pecco y un Martín ahí delante, que no te dice que se puedan lesionar los dos de aquí a final de año. Porque es así. Es esto (un chasquido de dedos).

P.- Un ejemplo claro de eso es lo que le sucedió a Pecco en Barcelona el año pasado…

R.- Lo de Pecco, por ejemplo, que tuvo la suerte del campeón que siempre digo yo. Le pasó una moto por encima de las piernas y no se rompió nada. Es que este mundo cambia tanto y tan rápido que no se puede predecir cuántos mundiales va a ganar o si va a ganar diez o si se va a quedar o no, eso no se sabe.

P.- Se habla mucho del ambiente que puede haber el año que viene en el box de Ducati con la llegada de Marc, de la tensión que puede generar a Ducati el tener a dos gallos en el mismo corral, que pelean por lo mismo… Yo lo interpreto como que temen que el mejor de todos los tiempos acabe con el reinado del llamado heredero de Valentino, ¿usted cómo lo ve?

R.- No creo que Ducati esté muy preocupada por eso. Gigi sabe del carácter que tiene Marc y cómo trabaja en el box, que es un gran profesional. Entonces no creo que se preocupe si no eso se hace más grande por lo que se pueda especular desde fuera. Pero, yo he sido compañero de Pecco y también es un gran profesional que va muy a lo suyo, que intenta trabajar. Entonces no creo que habrá ningún problema. ¿Habrá piques si están los dos delante luchando cada carrera por ganar? Por supuesto que habrá pique, pero como hay en todos los boxes.

P.- Volveremos a ver un España vs Italia en MotoGP como en la era Márquez vs Rossi.

R.- Ojalá, ojalá. Eso yo creo que une y hace más afición. Y yo creo que es positivo.

P.- Precisamente eso le iba a decir que la llegada de Marc a la estructura de Ducati ha vuelto a enganchar al aficionado a MotoGP

R.- Sí, sí, sí. Bueno, tienes que ver este año como estaba Jerez, por ejemplo, comparado con el año anterior. Son cambios, son cosas que la gente lo vive. Y yo creo que tuvo mucho más impacto el paso de Marc a un Gresini que el que tendrá ahora, digo para la gente. O sea, el ver a un tío que lleva toda la vida en Repsol Honda, que ha ganado ocho mundiales, decidir ir a un equipo satélite para volver a ser feliz y ser competitivo es algo que enganchó mucho, mucho a la gente.

P.- En parte el fichaje de Marc por Ducati es gracias a usted… usted fue el primero en dar el paso de ir a Gresini y un año después, viendo lo bien que le iba, él decidió seguir su camino…

R.- Pues de alguna manera sí, de alguna manera es algo que también a él le daba confianza de verme a mí. Pero es así. Si yo no hubiera estado aquí, a lo mejor para él no hubiera sido ni una opción, por decirlo de alguna manera, en su cabeza, de poder hacer un cambio así tan grande. Al verme a mí y al verme que era competitivo, al verme que me sentía bien en el equipo, pues seguramente eso pesó. Pero en ningún momento yo lo forcé a venir aquí, sino era su decisión. Pero es verdad que dentro de su decisión, pues el verme a mí y que yo estuviera aquí también ha hecho no que le pesase, sino que le acabara de convencer el decir vale, hago este paso. No sé si es sobre seguro porque había mucho riesgo, pero sabía que tenía garantías.

P.- Volviendo un poco a usted, ¿diría que está ahora mismo en el mejor momento de su carrera o todavía no ha alcanzado su techo?

R.- No. Tengo 28 años. Yo creo que me quedan cuatro años de estar al máximo nivel, porque de los 28 a los 32-34 es cuando un piloto está mejor. Por experiencia, por saber qué es lo que quiere, físico también que influye y que estás a tu máximo nivel. Entonces es verdad que el año que viene cumpliré 29, que ya soy casi un veterano de la categoría, y que es el momento de intentar dar otro pasito y estar más adelante. Así que ojalá acompañe un poco todo porque este año mi objetivo ya era dar ese paso que digo. Pero bueno, hemos sufrido por equis razones, algo más de lo que se preveía a principio de año, pero las 24 han dado un paso muy grande hacia delante y a nosotros al principio de año, sobre todo con el cambio de goma trasera, nos costó.

P.- Un sueño por cumplir y objetivo para el año que viene.

R.- ¿Por cumplir? Nunca me escondo, y siempre lo digo, es ser campeón del mundo de MotoGP. Sé que para para eso tienes que estar en un equipo oficial. O sea, es así o al menos tener moto oficial, pero quién sabe si en el futuro tendré esa oportunidad. Pero si no, ya te digo, siguiendo aquí, pues por qué no un año, y más con Ducati, luchar por los tres primeros.

P.- Por último, ¿volveremos a ver al mejor Alex Márquez, bicampeón del mundo?

R.- Yo creo que el año pasado ya tuve destellos de eso, en Sepang, en Silverstone… Yo creo que Ducati no es una moto fácil para un primer año, es verdad. Es como una moto que tiene mucho potencial, pero tiene muchos secretos. Bagnaia lleva ya seis años sobre una Ducati, Martín también lleva muchísimos años. Es una moto que que le tienes que coger y es como te digo, este año por lo que sea, nos ha tocado sufrir más, pero estoy seguro que te hace fuerte y lo he vivido en el pasado con Honda. Te hace fuerte de cara al futuro, que cuando tienes un poquito más de armas o acompañan un pelín más, todo se hace mucho más fácil.