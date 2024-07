Oficial: Álex Márquez seguirá en Gresini

Gresini Racing ha anunciado la renovación de Álex Márquez por dos años más y lo hizo de una manera muy original, como si de una productora de cine se tratase, al indicar textualmente que «Gresini Racing Films, en colaboración con Nadia Padovani, se complace en anunciar dos nuevas temporadas de ‘Better Call Alex’ para los años 2025 y 2026». El piloto ya había confirmado en Assen que su intención era seguir en la escudería italiana, pero que todavía no tenía nada firmado. Este fin de semana han terminado de cerrar todo y tras la carrera han anunciado su continuidad.

De esta manera se ha confirmado la continuidad de Alex Márquez en el equipo italiano, lo que para él era su «principal objetivo». «Permanecer en Gresini era mi principal objetivo. Desde que llegué a este equipo, mi objetivo ha sido acercarme constantemente a los mejores, y es algo que aún no he conseguido», dijo el piloto.

«El inicio de temporada no ha sido el esperado, pero el equipo es fuerte y sé hasta dónde podemos llegar, así que sólo quiero dar las gracias a Nadia Padovani por la confianza, y estoy seguro de que pronto se lo devolveremos con alguna pizza de piña de celebración», señaló Alex Márquez en la nota de prensa difundida por el equipo.

Gresini Racing Films, in collaboration with Nadia Padovani, is pleased to announce two new seasons of «Better Call Alex» for 2025 and 2026. #FacciamoUnCinema pic.twitter.com/SobzsBBM8n

— Gresini Racing (@GresiniRacing) July 1, 2024