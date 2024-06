Durísima sanción para Marc Márquez por ilegalidades en sus neumáticos

Malas noticias para Marc Márquez, que ha sido sancionado con 16 segundos por la baja presión de su rueda delantera. El ocho veces campeón del mundo superó el límite inferior de su rueda delantera una vuelta más de lo permitido y ha recibido una penalización acorde con lo estipulado en el reglamento, que le hace perder también seis posiciones en la carrera de Assen y baja de la cuarta a la décima posición.

Esto significa que Maverick Viñales gana una plaza y termina cuarto, mientras Marc Márquez pasa de sumar 13 puntos a solamente seis. El motivo de la sanción al piloto de Gresini es que la rueda delantera de la moto 93 superó el límite inferior de la presión más vueltas de lo permitido. El reglamento indica que hay que ir un 60% dentro del límite y el español lo superó por una vuelta. Esto culmina un fin de semana para olvidar para el seis veces campeón de MotoGP, que se marcha de Assen más lejos de lo que llegó de Jorge Martín. Aunque el leridano ya se esperaba esta sanción.

Según explicó el propio piloto, en este trazado eran 15 las vueltas que tenía que ir dentro de ese límite (1,77 bares), y 11 en las que podían no cumplirlo. Pero el futuro integrante del Ducati Lenovo reconoció que se pasó por 0,01, y esto le ha hecho perder seis posiciones y siete puntos vitales para la lucha por el campeonato. «Estaba enfadado porque sabía que estaba fuera con las presiones. Solo por una vuelta. Lo estaba controlando bastante bien», explicó el piloto al acabar la carrera.

«De hecho, por eso ha sido la carrera tan extraña, que he dejado pasar porque ya he visto que tenía la alarma. Allí he decidido controlar simplemente la presión, me daba igual acabar cuarto o quinto, mejor que no una penalización. He intentado controlando perfecto, estaba todo el rato dentro, muy justo pero dentro. Por el toque con Bastianini en esa curva 1, cuando he ido fuera de pista, esa vuelta ha sido más lenta, no he podido apretar bien con los neumáticos un poco sucios en las curvas 3, 4 y 5. Ha vuelto a bajar la presión y he tardado dos vueltas en subirla otra vez. Por una vuelta, por 0.01, estamos fuera de la presión, así que recibiremos una penalización de 16 segundos, como pone en el reglamento», señaló en DAZN.

No obstante, como buen español que es, Marc Márquez acudió a hablar con el Panel de Comisarios, ya que esa vuelta en la que estuvo fuera se debió a un toque con Enea Bastianini que le sacó de pista en un adelantamiento al límite del reglamento, que no fue sancionado. «He ido a hablar con los comisarios, como buen español, el ‘no’ ya lo tienes. He ido a preguntar a ver qué pasaba con el toque de Bastianini, porque es cierto que ese toque ha influido al bajón de las presiones, pero nada. Estamos penalizados, pero me quedo con que una vez estamos luchando por el podio», comentó. «Es error de todo el equipo, incluido yo», concluyó Marc Márquez que confía en que no vuelva a suceder.