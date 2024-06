Bagnaia se impone al sprint por delante de Martín y Marc Márquez sufre otra caída

Pecco Bagnaia no dio pie a la sorpresa y se llevó la victoria al sprint en Assen. El italiano siguió el guión que se había marcado antes de comenzar la carrera y su plan salió a la perfección. Jorge Martín intentó adelantarle en la salida, pero el bicampeón cerró bien todas las puertas y no dio ninguna opción al líder del Mundial de MotoGP, que terminó segundo. El piloto del Ducati Lenovo sigue un paso por encima del resto y lo volvió a demostrar en esta carrera corta.

Tras estos dos extraterrestres terminó Maverick Viñales. Los tres primeros de la parrilla mantuvieron sus posiciones de salida y subieron al podio por el mismo orden. La Aprilia número 12 confirmó las buenas sensaciones que estaba teniendo a lo largo del fin de semana. Y eso que perdió una posición con Álex Márquez en la salida que le dejaba en medio de las dos Gresini, ya que detrás tenía a Marc.

El 93 firmó una gran salida, como de costumbre, y ganó dos posiciones para situarse quinto. Pero la alegría le duró muy poco al de Cervera. Hoy no tenía el día. Venía de una caída en la Q2 que le impidió salir más adelante y en la segunda vuelta de carrera se fue al suelo tras pisar el piano en la curva dos. Es el primer cero del octocampeón del mundo en una sprint esta temporada. Hasta ahora, Marc Márquez, era, junto a Pedro Acosta, el único piloto que había puntuado en todas las carreras. Pero aquí en Assen sumó su primer cero de la temporada.

Mientras tanto, su hermano Álex seguía en posición de podio. Pero Maverick Viñales no tardó en arrebatarle esa plaza. El de Figueres tenía más ritmo que la Ducati GP23 del 73 y acabó superándole sin problemas. La carrera no tuvo mucho más. Pecco no dio opciones a un Martín que lo intentaba, pero no encontraba el ritmo para poder presionar al italiano. Un problema en la primera vuelta le hizo perder la rueda delantera a Martinator y eso provocó que el líder de la carrera ganara unos metros que serían decisivos a la postre.

El del Pramac, al ver que no podía con Bagnaia, optó por asegurar esa segunda posición para seguir sumando puntos y que la sangría no fuera mayor. Estos dos cogen una distancia considerable respecto al tercero del Mundial, Marc Márquez, tras su caída. El ilerdense tendrá que remontar mañana si quiere reengancharse a la pelea por el título, aunque todavía queda mucho. Por detrás, Bastianini terminó cuarto después de pasar a un Álex Márquez al que también superaron Binder, Aleix y Di Giannantonio y terminó séptimo, justo delante de la Yamaha de Quartararo.

El susto lo dio Aleix Espargaró con una fea caída en la última vuelta cuando se encontraba peleando por la quinta plaza. Il Capitano entró muy rápido en la curva para acercarse a Diggia e intentar adelantarle al salir, pero se le fue la rueda delantera y acabó por los suelos.