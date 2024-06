Marc Márquez desvela toda la verdad de su fichaje por Ducati: «Bagnaia no me ha felicitado»

Marc Márquez correrá con el equipo oficial de Ducati los dos próximos años tras firmar el contrato el pasado miércoles «a las ocho de la mañana». La noticia más esperada se hizo oficial menos de 48 horas después de que Aprilia anunciara la llegada de Jorge Martín. El de Cervera ha ganado la pelea por la moto roja y reconoce que ha recibido bastantes felicitaciones, pero la de su futuro compañero de equipo, Pecco Bagnaia, no está entre ellas.

«No, no, pero sí que me ha llamado el CEO de Ducati (Claudio Domenicali) y me ha trasladado sus felicitaciones», dijo el ocho veces campeón del mundo al ser preguntado si Bagnaia le había felicitado. Marc desveló que el contrato lo firmó el mismo día que se anunció el fichaje: «No sé si lo puedo decir, pero esta mañana (ayer) a las ocho he firmado el contrato. El acuerdo ya está por dos años, con Ducati, con la moto que gana. Ahora mismo no hay una moto más rápida. En la última carrera, las cuatro primeras eran Ducati.».

Gigi Dall’Igna, Director General de Ducati Corse, ha sido clave para que Marc Márquez fichara por Ducati: «Con Gigi siempre hemos tenido una relación muy directa y muy sincera, y yo estoy en Ducati por Gigi Dall’Igna. Es el ingeniero que ha hecho ganar lo que ha tocado. Una de las frases que yo le digo cuando empezamos a hablar es: ‘Para mí lo más importante del 25 y 26 es que tú sigues en Ducati, ¿no? Porque si no ni hace falta que nos sentemos’. ¿Por qué? Porque es el departamento Corse. Cuando estás ya dentro de la familia Ducati llegarás a sentir los colores, pero no puedes hacerlo antes. Los sientes después, no antes de entrar, y ahí miras lo deportivo y el rendimiento de la moto y con él he tenido una relación muy directa. Según él, se han guiado solamente con lo visto en pista, con la progresión y con la capacidad de mejora de futuro».

Sobre si habría ido a Ducati en caso de que Gigi no hubiera seguido en la fábrica, Marc dijo: «Depende. Entonces se hubieran valorado muchas otras cosas. A lo mejor le hubiera preguntado: «¿Dónde vas?». Gigi ha sido muy importante, el director de orquesta siempre ahí dentro, y ya en 2017 y 2018 tuve contactos y siempre hemos sido muy directos. Esos años les dije que no me hicieran ninguna oferta porque estaba bien en Honda y no quería entrar al juego de ver si uno me daba más que otro. Yo cuando tengo algo claro, voy a por lo que siento y lo que sentía era estar en Ducati», respondió en una entrevista en El Larguero.

Márquez no se descarta de la pelea por el título

Con la moto roja, Marc Márquez luchará por el título sin lugar a dudas: «El año que viene hay que luchar por el título. Tomé una decisión muy importante, que fue dejar el Repsol Honda, el equipo de toda mi vida, con una carga emocional que fue dura, pero lo hice dando prioridad a mi carrera deportiva y a lo deportivo, que era buscar resultados. Cuando hay resultados, hay motivación».

«Hay que echarle valor y ganas cuando asumes un reto tan importante, porque me voy a subir a la mejor moto, a la que gana, y a ver qué pasa. Ahí te expones a todo, a críticas, a halagos, a todo lo que pueda suceder, pero tenía ganas de hacerlo porque veía que de otra manera mi carrera deportiva sería otra. Llevaba cuatro años de lesiones, sin resultados, y ahí la motivación cuesta mantenerla. Y sobre todo la confianza. Puse un plan en mi cabeza, una estrategia, y está yendo muy bien», añadió.

El año que viene es una obligación pelear por el Mundial con la mejor moto, pero el ilerdense no se descarta de la lucha de este año: «Pues de momento estamos en ello. (Está a 35 de Martín y a 17 de Bagnaia). Faltan pulir cositas. Le Mans y Montmeló lo salvo a lo Real Madrid, en el minuto noventa y pico, salvado y puntuamos. Lo salvas una vez, dos, pero no salvas un Mundial. Es ahí donde tanto Pecco como Martín no fallan en ningún entreno, pero estamos haciendo un gran trabajo con el equipo Gresini, sacando partido a lo que tenemos. Lo que quizás no llegamos por alguna parte, lo suplimos con la felicidad que hay dentro del box».

Decisión de Ducati

Respecto al cambio de decisión de Ducati, que en un primer momento había elegido a Jorge Martín, Márquez explicó: «Para mí no ha pasado nada. En nuestro entorno no ha pasado nada. Ducati dijo que se esperaría hasta Mugello para tomar la decisión, que estaban indecisos, porque tenían a dos pilotos y a Bastianini, que también lo metían dentro de la ecuación, y estaba por decidir. Decían que se iban a guiar por los resultados, por todo en general, porque todo pesa en todos los deportes, y a mí el domingo por la noche me lo dijeron».

Sobre su decisión de no aceptar la condición de que el campeón fuera a Ducati oficial, lo justificó así: «Es simple. Una razón, y la principal, es que, si te lo tienes que ganar en la pista, tienes que tener las mismas armas, y ahora no las tengo. Pero no es excusa y estoy demostrando que puedo ser competitivo. Otra cosa es que yo tenía muy claro que no iba a cambiar de un equipo satélite a otro. Y el tercer punto, los deportistas no sólo tienen los contratos deportivos sino que hay otros con patrocinadores que me han seguido toda mi carrera y una multinacional cierra en septiembre los dos próximos años y no puede esperar. Era inviable».

En cuanto a las diferencias entre la GP23 y GP24: «En tiempo es muy relativo. No te lo saben decir ni los ingenieros ni los pilotos. ¿Medio segundo? No, eso es mucho. De un año a otro se mejoran dos décimas por vuelta, y eso son cuatro segundos en carrera, que es mucho, pero es muy relativo».

Armonía en el box

En los últimos días se ha hablado mucho de la armonía que habrá en el box de Ducati en 2025 con Marc Márquez y Pecco Bagnaia en el mismo equipo. Sobre esto, el español fue muy claro. «El box tiene que estar calmado. La guerra, en pista, el box calmado».

«En todo momento he sido muy claro y no me he salido de mi idea. En las primeras conversaciones con Ducati ya lo expresé así. No quería cambiar de un equipo satélite a otro satélite. Para eso me quedaba en la familia Gresini, que me ha dado la oportunidad de rejuvenecer», explicó sobre su decisión de no ir al Prima Pramac.

Jorge Martín

En cuanto a la decepción de Jorge Martín por no ser elegido, el 93 aseguró que «esto es la vida, es el deporte. Yo no me alegro de que un piloto se quede sin moto. En las profesiones, uno tiene que ser en muchos casos egoísta, porque todo el mundo quiere lo mejor, y lo mejor era la moto roja, la Ducati, la que hemos podido conseguir, y ahí tienes que jugar todas tus cartas. La carta que pesa más es la pista y los ingenieros de Ducati, según me han comunicado, están viendo mi progresión con la moto de 2023 y eso ha pesado mucho más que el resto. Luego, también hay otros factores».

Además, Márquez cree que el madrileño no tendrá ningún problema en luchar por el título este año a pesar de haber anunciado su marcha a otra fábrica: «¿Autodescartase? No. Conociendo el grupo Ducati, a Gigi y cómo lo plantean, en eso me han demostrado que son muy honestos y que hay que ganárselo en la pista. Si te gana en la pista otro con otros colores, espabila. Pero bueno, será un campeonato muy largo, con muchas carreras y muchos puntos en juego. Puede pasar de todo».

Por último habló sobre la opción de ir a KTM: «Por respeto a las marcas, no voy a decir ni plan B ni plan C. Yo tenía muy claro que mi prioridad número uno era una Ducati, porque ya hice un gran cambio el año pasado, y no me apetecía de entrada hacer otro gran cambio. Me apetecía seguir donde estaba o pasar a rojo. Esas eran mis dos opciones y he podido conseguir la que más me gustaba, la mejor».