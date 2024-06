Oficial: Marc Márquez ficha por Ducati y vestirá de rojo en 2025

Se acabó el culebrón, Marc Márquez será piloto del Ducati Lenovo en 2025 y llevará la moto oficial. El ocho veces campeón del mundo ha firmado por dos años y vestirá de rojo el próximo curso. Los de Borgo Panigale no querían dejar escapar a uno de los mejores de todos los tiempos y al final se han decantado por él en vez de por Jorge Martín, que ha firmado por Aprilia. La decisión no ha sido fácil, pero el fabricante italiano tenía claro que no quería perder al español y ha hecho lo imposible por retenerle.

«HERE WE GO: ¡ahora es OFICIAL! Marc Márquez se unirá al #DucatiLenovoTeam en un contrato de dos años junto con Pecco Bagnaia para las temporadas 2025-2026. Bienvenido, Marc! #ForzaDucati», comunicó Ducati en sus redes sociales.

Han sido varios meses de tira y afloja, presionando a Ducati tanto fuera como dentro de la pista con su rendimiento. Tanto es así que Gigi Dall’Igna llego a reconocer que no se lo estaban poniendo nada fácil y que tenía mucho en lo que pensar. En un primer momento, el elegido para subir a la Ducati oficial era Jorge Martín, pero todo cambió con el órdago de Marc Márquez. Cuando el leridano dijo que Pramac no era una opción para él y que quería la moto oficial o se iría a otra fábrica, los de Borgo Panigale se asustaron, por lo que conllevaría perderle no sólo en lo deportivo.

Ducati reaccionó y le ofreció la moto oficial a Marc Márquez para retenerle. «Tengo muy claro lo que necesito, lo que quiero y se lo he trasladado a Ducati», señalaba el que será nuevo compañero de Pecco Bagnaia en 2025 a su llegada al circuito de Mugello el pasado jueves. Quería la moto oficial en el equipo oficial y lo ha conseguido. El año que viene abandonará la estructura del Gresini Racing para dar el salto al Ducati Lenovo después de haber recuperado la sonrisa encima de la moto.

El seis veces campeón de MotoGP tomó la difícil decisión de salir del Repsol Honda el año pasado tras 11 temporadas en el equipo japonés. Lo hizo con el objetivo de volver a sonreír encima de la moto y volver a disfrutar de lo que más le gusta, además de comprobar si todavía era capaz de ser competitivo. Por eso firmó sólo un año. Y vaya si es competitivo Marc Márquez, tanto que está peleando por el Mundial con Pecco y Martín con una GP23 mientras ellos van con la GP24.

«Estoy muy contento de vestir de rojo la próxima temporada con el equipo oficial Ducati en MotoGP. Prácticamente, desde el primer contacto con la Desmosedici GP disfruté pilotando y mi adaptación ha sido muy buena. A partir de ese momento entendí que mi objetivo era seguir el camino natural, seguir creciendo y pasar al equipo oficial donde Francesco Bagnaia ha sido campeón del mundo dos años seguidos. Estoy realmente feliz de poder cumplir este gran reto a partir del 2025 y muy agradecido por la confianza que Ducati ha depositado en mí», comenzó diciendo Márquez tras su fichaje.

Acto seguido, el piloto tuvo palabras de agradecimiento para el equipo Gresini: «Por último, quiero dar las gracias a Nadia, Carlo, Michele y toda la familia Gresini Racing por abrirme las puertas del equipo en un momento delicado de mi carrera. Vamos a seguir disfrutando y dando el máximo lo que queda de esta temporada, esa es mi prioridad ahora mismo».

Márquez estará entre los mejor pagados

Todavía no se ha cumplido el ecuador del campeonato y Marc Márquez ya ha demostrado de lo que es capaz de hacer con la Ducati. Su rápida adaptación a la Desmosedici ha dejado a todos boquiabiertos en Borgo Panigale, por eso no querían perderle conscientes de su talento y de que todavía le queda mucha mili en el Mundial.

El leridano se fue a Gresini rebajándose considerablemente el sueldo, pero ahora su situación ha cambiado y vuelve a estar entre los mejores del campeonato. De ahí que haya exigido la moto oficial. Según ha podido saber OKDIARIO, la propuesta económica que ha firmado Marc Márquez con Ducati es bastante satisfactoria y superior a lo que percibe en el equipo de Nadia Padovani. Volverá a estar entre los mejores pagados de la parrilla.

Dall’Igna da la bienvenida a Márquez

Por su parte, Gigi Dall’Igna, Director General de Ducati Corse, comenzó agradeciendo la labor de Bastianini y Jorge Martín durante su etapa en la fábrica: «En primer lugar quiero agradecer tanto a Enea Bastianini como a Jorge Martín por todo el trabajo hecho con nosotros en los últimos años y les deseo lo mejor para el futuro. Esta temporada están demostrando un nivel realmente increíble y estamos seguros que lucharán por el título mundial hasta el final. Decidir el nuevo compañero de equipo de Bagnaia en el Ducati Lenovo Team no ha sido fácil porque teníamos una lista de pilotos realmente fuerte donde escoger».

«Al final nuestra decisión ha recaído en un talento indiscutible como Marc Márquez. En solo pocas carreras ha sido capaz de adaptarse a la perfección a nuestra Desmosedici GP y su ambición innata lo empuja a crecer continuamente. En el box tendremos dos pilotos que, hasta el momento, juntos suman 11 títulos mundiales y poder contar con su experiencia y madurez será muy valiosos para nuestro crecimiento. Bienvenido, Marc», agregó.

Comunicado oficial

Marc Márquez será el nuevo compañero de equipo de Francesco Bagnaia en el Ducati Lenovo Team hasta 2026

El piloto español substituirá a Enea Bastianini en el equipo oficial Ducati de MotoGP a partir de la próxima temporada

Ducati Corse tiene el placer de anunciar que ha llegado a un acuerdo con Marc Márquez para los próximos dos años. Al final de la temporada actual, donde pilota la Desmosedici GP del Gresini Racing MotoGP, el ocho veces Campeón del Mundo (31 años) se unirá al Ducati Lenovo Team al lado de Francesco Bagnaia y pilotará la moto roja del equipo de Borgo Panigale hasta el 2026.

Luigi Dall’Igna (Director General de Ducati Corse):

“En primer lugar quiero agradecer tanto a Enea Bastianini como a Jorge Martín por todo el trabajo hecho con nosotros en los últimos años y les deseo lo mejor para el futuro. Esta temporada están demostrando un nivel realmente increíble y estamos seguros que lucharán por el título mundial hasta el final. Decidir el nuevo compañero de equipo de Bagnaia en el Ducati Lenovo Team no ha sido fácil porque teníamos una lista de pilotos realmente fuerte donde escoger. Al final nuestra decisión ha recaído en un talento indiscutible como Marc Márquez. En solo pocas carreras ha sido capaz de adaptarse a la perfección a nuestra Desmosedici GP y su ambición innata lo empuja a crecer continuamente. En el box tendremos dos pilotos que, hasta el momento, juntos suman 11 títulos mundiales y poder contar con su experiencia y madurez será muy valiosos para nuestro crecimiento. Bienvenido, Marc”.

Marc Márquez:

“Estoy muy contento de vestir de rojo la próxima temporada con el equipo oficial Ducati en MotoGP. Prácticamente desde el primer contacto con la Desmosedici GP disfruté pilotando y mi adaptación ha sido muy buena. A partir de ese momento entendí que mi objetivo era seguir el camino natural, seguir creciendo y pasar al equipo oficial donde Francesco Bagnaia ha sido Campeón del Mundo dos años seguidos. Estoy realmente feliz de poder cumplir este gran reto a partir del 2025 y muy agradecido por la confianza que Ducati ha depositado en mí. Por último quiero dar las gracias a Nadia, Carlo, Michele y toda la familia Gresini Racing por abrirme las puertas del equipo en un momento delicado de mi carrera. Vamos a seguir disfrutando y dando el máximo lo que queda de esta temporada, esa es mi prioridad ahora mismo”.