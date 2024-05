La explosivas declaraciones de Bagnaia donde deja entrever que veta a Marc Márquez

Si hay una voz autorizada en el paddock para hablar de la batalla entre Jorge Martín y Marc Márquez por la Ducati, ese es Pecco Bagnaia. El italiano dijo en la antesala del GP de Italia que se celebra este fin de semana en Mugello que ha pedido al equipo no saber nada sobre el asunto. No obstante, el bicampeón reconoció que le ha hecho una única petición al equipo, que no se rompa la armonía dentro del box.

«A mí no me dicen nada porque yo he pedido no saber nada. Como yo quiero terminar delante de todos, me da igual. Lo único que dicho es que el nuevo que llegara no tiene que arruinar la armonía dentro del box. Hemos hecho un grandísimo trabajo los últimos años para tener este clima y me molestaría si se arruina», comenzó diciendo el 1 del Mundial en unas declaraciones que dejan entrever un posible veto a Marc Márquez.

De hecho, ese fue uno de los motivos por los que Ducati dudó en si fichar o no al catalán este año, por temor a que se rompiera la armonía que tienen montada en la estructura de las motos italianas. Finalmente, decidieron acometer el fichaje del ocho veces campeón del mundo y el resultado está siendo exitoso. Pero Pecco teme que su ascenso al equipo rojo trastoque la armonía que tienen dentro del box del que él es el líder.

«Cuando pones en el mismo equipo dos pilotos para ganar el mismo título tienen que ser muy inteligentes para trabajar juntos cuando llegan los tests. Después en la temporada es normal luchar siempre con mucho respeto y trabajar bien», señaló Bagnaia sobre la pelea por la otra Ducati entre Jorge Martín y Marc Márquez. El italiano no quiere un rival al otro lado, quiere un compañero y siempre que le han preguntado ha preferido no mojarse y ha optado por señalar a su actual compañero Enea Bastianini.

Cabe recordar que Jorge Martín y Pecco ya compartieron equipo en 2015 y 2016 durante su época en Moto3 con la Mahindra de la mano del Aspar Team. Nueve años después de aquella etapa, los dos pilotos podrían volver a juntarse en el mejor equipo del Mundial, el Ducati Lenovo. Las últimas informaciones señalan que el madrileño es el elegido y vestirá de rojo en 2025.

Márquez contesta a Bagnaia

El 93 contestó a las declaraciones del piloto italiano sobre la armonía y señaló que «evidentemente, la armonía fuera de pista es fácil mantener. Dentro de pista, cuando hay dos compañeros de equipo fuertes, cada uno lucha por sus intereses». «En pista cada uno busca en 100%, pero como está pasando ahora mismo con Jorge y Pecco en Montmeló, con nosotros tres en Le Mans y Jerez. Siempre con respeto, pero luchando cada uno por sus intereses», replicó.

Por último, Bagnaia, que ya tiene su futuro resuelto tras renovar al inicio de la presente temporada, bromeó por no formar parte de la rumorología del mercado: «Estoy celoso de no tener más opciones», comenzó diciendo entre risas. «Para mí es positivo, estoy enamorado de mi futuro, escogí Ducati y Ducati me escogió a mí y nuestra historia de amor va bien, no tengo nada más que pedir, tengo la moto mejor y me encanta».