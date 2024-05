Marc Márquez tira un órdago a Ducati: «Pramac no es una opción»

Marc Márquez ha dejado claro que «Pramac no es una opción». Mientras en Italia aseguran que Jorge Martín irá al equipo oficial en 2025 y el 93 iría a Pramac, pero el leridano ha dejado claro que no va a cambiar de un equipo satélite a otro. Esto complica bastante los planes de Ducati, que quieren mantener a los dos pilotos en su estructura. Marc aseguró que su objetivo «es intentar estar en un equipo de fábrica» o sino tener una «moto de último año».

«Pramac no es una opción. No voy a pasar de un equipo satélite a otro equipo satélite», explicó Marc Márquez a los medios. Sus declaraciones han pillado por sorpresa, ya que todo apuntaba a que si no iba al equipo oficial iría al Pramac, una moto con la que Martín peleó por el Mundial el año pasado y con la que está líder del campeonato este año. «Necesito último material, es una de las prioridades, y el equipo oficial ayuda mucho más», concretó.

Cuando le preguntaro que por qué es tan tajante con no ir al Pramac, Marc Márquez fue muy claro: «Porque soy un hombre decidido, con las ideas claras, y no voy a cambiar de un equipo satélite a otro. Evidentemente la opción de ir a Gresini el año pasado, y me estoy encontrando muy bien, muy cómodo y están saliendo los resultados, era una situación muy crítica en mi carrera deportiva».

«Pero ahora me estoy viendo competitivo y mi objetivo es intentar estar en un equipo de fábrica o sino, contra más opciones tengas y más recursos haya: equipo de fábrica, moto de último año… todo esto ayuda», añadió. Si seguir en Gresini en 2025 es una opción en caso de tener un contrato de piloto de fábrica, con moto oficial y todos los materiales de la moto de fábrica le podría valer para no moverse del equipo actual, dijo: «Ya he trasladado a la gente que tiene que saber esto cómo me sentiría cómodo, así que ya lo saben».

Cambiar de fábrica no está descartado

Respecto a la posibilidad de cambiar de fábrica, explicó: «No me apetece, pero no lo descarto. Evidentemente hay tres escenarios, con prioridades uno y otro. Al final tengo la suerte que en tres escenarios me sentiría cómodo, y un piloto cuando está cómodo y contento es un piloto rápido».

«Al final tampoco tenemos que obsesionarnos. Tengo muy claro lo que necesito, lo que quiero. Se lo he trasladado a otras marcas», afirmó el de Gresini en DAZN. «Evidentemente, la armonía fuera de pista es fácil mantener. Dentro de pista, cuando hay dos compañeros de equipo fuertes, cada uno lucha por sus intereses», contestó.

«En pista cada uno busca en 100%, pero como está pasando ahora mismo con Jorge y Pecco en Montmeló, con nosotros tres en Le Mans y Jerez. Siempre con respeto pero luchando cada uno por sus intereses», agregó Márquez que todavía no da por terminada la batalla por la Ducati oficial: «No lo doy por cerrado, yo estoy haciendo el máximo en pista. Evidentemente, Ducati tiene que elegir, tiene que tomar una decisión muy importante para ellos. Difícil».

El de Gresini insistió en que Pramac «no es una opción. Lo que me has preguntado tú, Pramac no es una opción. Lo tengo claro porque soy un hombre de ideas claras». «Como dije en Montmeló, mi situación ha cambiado un poco. El año pasado buscaba disfrutar sobre la moto, recuperar esa confianza, las sensaciones y encontrar la forma de volver a ser competitivo. Y ahora, paso a paso, me voy mostrando competitivo, y si quieres luchar por el campeonato, es posible hacerlo con una moto del año anterior, la del 2023», añadió el ocho veces campeón del mundo.

Sobre el campeonato, Marc comentó en rueda de prensa: «Tener opciones reales para el campeonato, tienes más facilidades porque estás en un equipo de fábrica, porque es la moto de última versión». «Te resultará más fácil luchar con los pilotos de delante donde todos están yendo muy rápido», concluyó.