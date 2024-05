Marc Márquez se pone deberes para luchar por el Mundial con Ducati

Marc Márquez ya habla abiertamente de pelear por el Mundial, pero para ello todavía tiene deberes por hacer si quiere luchar con Jorge Martín y Pecco Bagnaia. El leridano viene de firmar dos grandes remontadas en Le Mans y Montmeló, dos circuitos que no son de sus favoritos en MotoGP, saliendo desde la quinta fila de la parrilla. Para poder batallar con los dos capos de Ducati, el ocho veces campeón del mundo reconoció que debe ser más regular durante todo el fin de semana y clasificar mejor.

«Tenemos deberes pendientes, para mejorar, con dos pilotos que lo tienen todo por la mano, ya que llevan cinco años pilotando la misma moto. Esto, los viernes, en ese time attack se nota», reconoció el piloto de Cervera tras la carrera del domingo en Montmeló. Desde que cambiaron el formato el año pasado, los viernes han pasado a ser importantísimos, ya que se decide quién pasa directo a la Q2 y quién tiene que pasar por el peaje de la Q1.

Hasta el GP de Francia, Marc Márquez venía metiéndose siempre entre los tres mejores del viernes, a excepción de su primera carrera con Ducati en Qatar, que hizo noveno en la práctica. Pero en Francia y Cataluña no logró colarse entre los 10 primeros, tuvo que pasar por la Q1 y no logró superarla en ninguna de las dos, saliendo decimotercero y decimocuarto respectivamente. Esto le obligó a tener que hacer sendas remontadas históricas.

Para poder pelear por el título, no obstante, debe ser más regular y salir siempre desde las dos primeras filas. Ese es su objetivo. Para ello es fundamental encontrar esa regularidad los viernes y así poder luchar por las primeras posiciones en cada Gran Premio. Si ha sido capaz de acabar en el podio saliendo desde tan atrás, imagínense lo que podría hacer saliendo más delante con la confianza que tiene ya en la Desmosedici. Él mismo reconoció que en Jerez salió delante, pero le faltó la confianza que tiene ahora en la moto.

Un Mundial a tres

Poco a poco, Márquez, va teniendo más confianza con la Ducati y se ha consolidado como el tercero en discordia en la batalla por el Mundial. La primera victoria está cada vez más cerca, sólo le falta mejorar en la práctica del viernes y en la qualy para estar delante y no tener que firmar grandes remontadas, puesto que no todos los días es domingo y no siempre logrará hacerlas.

Lo cierto es que aun no siendo regular, está tercero del Mundial, a dos del segundo, Bagnaia, y a 41 del líder, Jorge Martín. De hecho, tras su segundo puesto en la sprint race de Montmeló, Marc se puso segundo en el campeonato por delante de Pecco. Pero el italiano le arrebató esa posición con su victoria el domingo. Los últimos resultados, unidos a la penalización de 32 segundos a Bastianini que le hizo quedar 18º, han convertido el Mundial en una batalla a tres entre Martín, Bagnaia y Márquez.

La distancia entre el tercero y el cuarto clasificado, Bastianini, es de 20 puntos. No obstante, el 93 cree que «es un Mundial a dos con un tercero que espera engancharse aunque sea con los dientes». De cara al GP de Italia, que se celebra este fin de semana en Mugello, el español se ha puesto como deberes mejorar el time attack tanto el viernes como el sábado para poder cumplir con el objetivo de salir en las dos primeras filas de la parrilla.