Lidl tiene el kayak hinchable que está destrozando a Decathlon: ir a la playa no volverá a ser igual

Lidl lo ha vuelto a hacer. Esta vez no es con una freidora de aire ni con una oferta de herramientas, sino que ahora ha sacado un kayak hinchable que está arrasando en ventas y dejando a Decathlon en fuera de juego. Y lo mejor de todo es que viene con todo incluido. Es decir, no hay que comprar remos ni bomba aparte. Lo compras, lo inflas, y al agua. Así de fácil.

Este kayak que vende Lidl es de la marca Sevylor, bastante conocida entre los que ya han probado este tipo de aventuras acuáticas. Tiene capacidad para dos personas, pesa menos de 10 kilos y viene en una mochila que puedes llevar a la espalda como si fuera una colchoneta. El modelo exacto se parece mucho al Sevylor Tahaa, que en otras tiendas se vende por más de 150 euros sin accesorios. El que vende Lidl está rebajado ahora y cuesta 79,99 euros tanto en tiendas físicas como en su página web, de ahí que esté arrasando.

La jugada de Lidl ha sido tan buena que muchos ya lo comparan directamente con los modelos de Decathlon, que tradicionalmente lideraba este tipo de productos. Y aunque es cierto que en Decathlon hay opciones más avanzadas, como el Adventure Plus o el Montreal, también es verdad que cuestan más del doble, y en algunos casos hasta tres veces más. Si lo que buscas es un kayak para pasar buenos ratos en la playa, pasear por una cala tranquila o hacer una ruta ligera por un río, el de Lidl te cubre de sobra sin que tengas que rascarte demasiado el bolsillo.

Y no es sólo una cuestión de precio. Este kayak hinchable tiene detalles muy prácticos que lo hacen ideal para quienes no tienen experiencia o no quieren complicarse. Las válvulas Boston permiten hincharlo y deshincharlo rápido, el manómetro te dice si la presión es la correcta, los asientos son ajustables y, al ser hinchable, puedes guardarlo en cualquier rincón cuando terminas. Además, la mochila con la que se transporta no ocupa más que una bolsa de deporte mediana. Una auténtica maravilla si lo comparamos con cargar un kayak rígido o pagar por alquilar uno cada vez que quieres usarlo.

Kayak hinchable barato de Lidl

Expertos y usuarios de redes sociales coinciden en que Lidl no ha inventado nada nuevo, pero ha sabido hacerlo más accesible. Este kayak no es para profesionales ni para travesías de varios días, pero sí para quienes quieren disfrutar del mar o del río sin complicaciones. Y lo cierto es que está arrasando. Frente a esto, Decathlon mantiene su línea de productos más técnicos y resistentes, pero eso tiene un precio. Y no todo el mundo está dispuesto a pagar 250 euros o más por un kayak si solo lo va a usar un par de veces en verano.

Lidl ha dado en el clavo con un kayak fácil, completo, barato y divertido. Justo lo que muchos estaban esperando para animarse a probar este tipo de actividades sin hacer una gran inversión. Decathlon sigue siendo una gran opción para los más exigentes, pero con este bombazo, Lidl ha conquistado a todos los que buscaban iniciarse… sin dejarse un dineral.