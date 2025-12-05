Feijóo estalla contra Vox y acusa a Abascal de «caciquear» con «candidatos prefabricados» en Extremadura

Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, ha acusado abiertamente a Vox de «caciquear» con «candidatos prefabricados» en Extremadura. Alusiones, las de Feijóo, con las que se ha dirigido al rival de la popular María Guardiola a la Presidencia a la Junta extremeña. El líder del PP, que reconoce no conocer siquiera el nombre del aspirante de los de Abascal, ha sentenciado que su nombramiento venga impuesto desde Madrid.

Óscar Fernández, candidato de Vox a hacerse con la llave de la gobernabilidad extremeña, se ha convertido en una figura completamente desconocida para el presidente del PP. Así lo ha corroborado en una atención a medios este viernes en una visita al Casar de Cáceres.

Las declaraciones de Feijóo, lejos de lo anecdótico, encierran sin embargo un duro reproche con el partido que lidera Santiago Abascal. Mismo, además, con el que la semana pasada ha sellado un acuerdo para la elección de un president para la Generalitat Valenciana, Juan Francisco Pérez Llorca, y un acuerdo para continuar con la senda del Gobierno.

«Somos un partido democrático, somos un partido de Estado, y nuestros candidatos no son marionetas que las movemos con hilos y las decidimos en Madrid sin consultar a la gente que vive en la comunidad autónoma donde podemos gobernar», ha expresado Feijóo.

Tras poner de manifiesto que la candidata del PP a la reelección a la Presidencia extremeña no haya sido impuesta desde Madrid, Feijóo ha salido al choque directo contra los de Abascal. «Yo no sé cómo se llama el candidato de Vox, lo ignoro. Creo que la mayoría de los extremeños tampoco lo saben pero, aquellos que lo sepan, sabrán que ese candidato ha sido puesto desde Madrid y no de Extremadura», ha asegurado.

Ya lo dijo durante la madrugada de este pasado viernes tras la pegada de carteles desde la sede de partido en Almendralejo. «Pido el voto para una persona que es de aquí, no para una delegada del PP de aquí», sentenció de manera rotunda el jefe de la oposición al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Con todo, ha pedido dirigiéndose a Vox, también a los que confían en el candidato de Sánchez, Miguel Ángel Gallardo que, tras los comicios del próximo día 21 de diciembre, «acepten el resultado de las urnas». «Uno se presenta para gobernar, no para impedir que el que gane gobierne», ha sentenciado.

Para Feijóo, si la política «se entiende como aquella consulta a los ciudadanos para impedir que gobierne lo que los ciudadanos votan», o como aquella en la que el «objetivo» de un partido «es bloquear al que gane para seguir haciendo una pinza con todos aquellos que pierdan incluido, por tanto, el PSOE, es evidente que Extremadura no lo va a aceptar».

«Este tipo de conversación, quizás en un partido como Vox, es posible», ha dicho Feijóo que, a su vez, a posicionado en el lado opuesto al PP. «En mi partido no es posible caciquear a estas alturas con candidatos prefabricados decididos por una única persona», ha declarado.