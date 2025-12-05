Feijóo pide el voto en Extremadura para Guardiola: «Que la victoria regional sirva para toda España»

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido el voto para María Guardiola «para que la victoria de Extremadura sirva para toda España». Tras participar de la tradicional pegada de carteles en la sede de los populares de Almendralejo, Feijóo ha llamado a la movilización de los extremeños y a depositar su «papeleta del PP».

Arropado por un centenar de miembros del partido en Extremadura, el jefe del principal partido de la oposición a Pedro Sánchez ha expresado su deseo de que la región que lidera la popular Guardiola «pase de ser zona cero de la degradación sanchista a la primera estación de un nuevo ciclo político». «Ilusión, unidad y ganas de trabajar», ha expresado Feijóo entre el júbilo de los asistentes.

El objetivo, ha señalado el presidente nacional de los populares, es claro: Extremadura debe conseguir «la gran victoria que merece el PP». Con ello, ha reivindicado la llegada que, tras el próximo día 21 de diciembre, llegará «un tiempo nuevo de honestidad, servicio y oportunidades». Un futuro que ha puesto en contraposición a lo que ha calificado de «corrupción y parálisis del sanchismo».

Feijóo ha dedicado buena parte de su intervención a elogiar la gestión de la candidata a la reelección a la Presidencia de la Junta de Extremadura. De ella, ha destacado que haya logrado en apenas dos años una larga lista de compromisos que se han visto reflejados en «proyectos, inversiones y bienestar en tiempo récord». Eso, a través de un estilo que ha definido como «limpio y honesto».

Desde Almendralejo, Feijóo ha lamentado también que, en estos días, se haya visto cómo algunos -en claras alusiones al PSOE y a Vox- «no soporten que Extremadura avance». Tras ello, ha denunciado los intentos de frenar al Gobierno autonómico mediante «una pinza absurda y un bloqueo injusto».

Durante la pegada de carteles, Feijóo ha insistido a los militantes y simpatizantes del PP a «pelear cada voto, cada barrio y cada pueblo», advirtiendo a su vez que «cada abstención favorece el bloqueo». En este sentido, ha reiterado la continuidad del proyecto popular como necesario para «seguir bajando impuestos, crear oportunidades, mejorar los servicios públicos y lograr un tren digno».

Para que Extremadura no se vuelva a ver perjudicada por los intereses de formaciones nacionalistas e independentistas, ha vuelto a insistir en que éstas elecciones no son «sólo una oportunidad para Extremadura, sino para toda España». Por ello ha animado a los ciudadanos a ser exigentes y subrayó que «solo hay una papeleta: la de María Guardiola».